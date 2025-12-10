Подробно търсене

Националната библиотека отбелязва 147 години с изложбата „Истории от глаголически времена"

Националната библиотека отбелязва 147 години с изложбата „Истории от глаголически времена“
Националната библиотека отбелязва 147 години с изложбата „Истории от глаголически времена“
Снимка: Христо Касабов/БТА
София,  
10.12.2025 06:00
 (БТА)

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) ще отбележи 147-ата годишнина от създаването си на 10 декември от 11:00 ч. в Централното фоайе на културната институция, съобщават домакините.

От екипа отбелязват, че празникът ще бъде съпътстван с откриване на изложбата „Истории от глаголически времена“ с любезното съдействие на Държавния културен институт към МВнР и Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ към Българската академия на науките. Изложбата  представя  изображения от средновековни ръкописи, които разказват истории из живота на глаголицата. Автор е проф. Явор Милтенов.

Ще бъдат изложени и мулажни копия на Рилските глаголически листове, датирани от края на Х или началото на XI век, информират от НБКМ.

