Националната библиотека отбелязва 147 години с изложбата „Истории от глаголически времена“

site.btaНационалната библиотека отбелязва 147 години с изложбата „Истории от глаголически времена“
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) ще отбележи 147-ата годишнина от създаването си на 10 декември от 11:00 ч. в Централното фоайе на културната институция, съобщават домакините.
От екипа отбелязват, че празникът ще бъде съпътстван с откриване на изложбата „Истории от глаголически времена“ с любезното съдействие на Държавния културен институт към МВнР и Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ към Българската академия на науките. Изложбата представя изображения от средновековни ръкописи, които разказват истории из живота на глаголицата. Автор е проф. Явор Милтенов.
Ще бъдат изложени и мулажни копия на Рилските глаголически листове, датирани от края на Х или началото на XI век, информират от НБКМ.
/ВСР
/ТЙ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина