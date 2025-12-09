МОЛДПРЕС: Молдова бе представена в полското издание на „Вог“ с впечатляващи гледки, поставящи страната на картата на вдъхновяващите дестинации

Молдова си проправи път на страниците на едно от най-престижните модни списания на света. „Вог Полска“ публикува брой, в който страната е представена като „автентична туристическа дестинация, изпълнена с чар, традиции и вдъхновяващи истории“, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Статията е написана след обиколка между 11 и 14 септември 2025 г., когато редакционният и фотографски екип на списанието обиколи редица региони на Молдова, улавяйки същността на местата и народа, които носят колорит в тази страна. Полученият визуален репортаж подчертава природните дадености, културното наследство, местното гостоприемство и традиционния начин на живот - елементи, които оформят идентичността на Молдова като развиваща се туристическа дестинация.

Според Националната туристическа служба (НТС) на Молдова въпреки че идеята за статията е възникнала спонтанно, сътрудничеството между Молдова и „Вог Полска“ се оказва успешно, завършвайки със сложен, внимателно изграден визуален проект, оценен от екипа на списанието.

„Това е изключителна възможност за нашата страна. Присъствието във „Вог Полска“ означава международна видимост и признание. Молдова е представена като „Малката страна с голямо сърце“ и снимките говорят сами за себе си. Публикуването на статията бележи важна стъпка за популяризиране на имиджа на Молдова в чужбина, позиционирайки я като модерна, автентична и вдъхновяваща дестинация сред международната публика, интересуваща се от култура, мода и начин на живот“, отбеляза НТС.

Проектът е осъществен благодарение на сътрудничеството между институции, отговорни за насърчаване на туризма, партньори от частния сектор и целия екип на „Вог Полска“, на който е отдадена благодарност за професионалния му подход при улавянето на същността на Молдова.

„Вог“ е едно от най-влиятелните и известни модни списания в света. Често смятано за „Модната Библия“, „Вог“ задава тенденциите, промотира дизайнери, влияе върху модната индустрия и публикува статии за стил, култура, красота, изкуство и начин на живот.

Основано в САЩ през 1892 г., първоначално като списание, посветено на висшето общество, с течение на времето то се превръща в най-престижното модно издание. Известно е със своите впечатляващи фотографски редакционни статии, създадени от известни фотографи. Публикува интервюта, анализи на тенденции, презентации на големи модни къщи и материали за съвременната култура. Има национални издания в много страни като САЩ, Великобритания, Италия, Франция и Полша.

