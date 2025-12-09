Подробно търсене

Финансовият министър Скот Бесънт съобщи, че е обсъдил санкциите на САЩ срещу руски петролни гиганти с украинския премиер Свириденко

Десислава Иванова
Финансовият министър Скот Бесънт съобщи, че е обсъдил санкциите на САЩ срещу руски петролни гиганти с украинския премиер Свириденко
Финансовият министър Скот Бесънт съобщи, че е обсъдил санкциите на САЩ срещу руски петролни гиганти с украинския премиер Свириденко
Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт говори на организирано от президент Тръмп събитие в Белия дом, 2 декември 2025 г. Снимка: Evan Vucci/АП
Вашингтон,  
09.12.2025 23:35
 (БТА)

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт съобщи днес, че е обсъдил американските санкции срещу руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт" с министър-председателката на Украйна Юлия Свириденко, предаде Ройтерс.

"По време на срещата ни изтъкнах ангажимента на президента Доналд Тръмп за осигуряване на траен мир в Украйна и обсъдих санкциите на министерството на финансите срещу най-значителните руски петролни гиганти - "Лукойл" и "Роснефт", написа Бесънт в мрежата "Екс".

Отново подчертах също важността на напредъка в програмата за реформи и борба с корупцията в Украйна, допълни той в поста си.

/ДИ/

Свързани новини

23.11.2025 17:52

Финансовият министър на САЩ очаква мирният процес между Украйна и Русия да продължи, но крайните срокове остават неясни

Финансовият министър на САЩ Скот Бесънт заяви, че очаква мирният процес между Русия и Украйна да продължи, но и че не е обсъдил с президента Доналд Тръмп крайния срок в четвъртък Украйна да подпише американския план, според който тя трябва да
13.08.2025 22:19

Американският министър на финансите призова Европа да се присъедини към санкциите срещу страни, които купуват руски петрол

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт призова Европа да се присъедини към санкциите срещу страни, които купуват руски петрол, предаде ДПА. 

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:08 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация