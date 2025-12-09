Финансовият министър Скот Бесънт съобщи, че е обсъдил санкциите на САЩ срещу руски петролни гиганти с украинския премиер Свириденко

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт съобщи днес, че е обсъдил американските санкции срещу руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт" с министър-председателката на Украйна Юлия Свириденко, предаде Ройтерс.

"По време на срещата ни изтъкнах ангажимента на президента Доналд Тръмп за осигуряване на траен мир в Украйна и обсъдих санкциите на министерството на финансите срещу най-значителните руски петролни гиганти - "Лукойл" и "Роснефт", написа Бесънт в мрежата "Екс".

Отново подчертах също важността на напредъка в програмата за реформи и борба с корупцията в Украйна, допълни той в поста си.