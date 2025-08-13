Подробно търсене

Американският министър на финансите призова Европа да се присъедини към санкциите срещу страни, които купуват руски петрол

Николай Велев
Американският министър на финансите призова Европа да се присъедини към санкциите срещу страни, които купуват руски петрол
Американският министър на финансите призова Европа да се присъедини към санкциите срещу страни, които купуват руски петрол
Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт. Снимка: Magnus Lejhall/TT News Agency via AP
Вашингтон ,  
13.08.2025 22:19
 (БТА)
Етикети

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт призова Европа да се присъедини към санкциите срещу страни, които купуват руски петрол, предаде ДПА. 

Бесънт каза пред "Блумбърг Ти Ви", че европейските страни трябва да са готови да подкрепят тези вторични санкции. Досега САЩ наложиха допълнителни 25-процентни мита за вноса на стоки от Индия заради поръчките ѝ на руски петрол.

Американският президент Доналд Тръмп в петък ще заяви пред руския си колега Владимир Путин в Аляска, че "всички възможности са на масата", отбеляза Бесънт. "Санкциите могат да бъдат затегнати или разхлабени", добави той. По думите му наказателните мерки могат да останат в сила безкрайно дълго време. 

Енергоносителите, които Русия изнася, са основният ѝ източник на приходи, откакто през 2022 г. започна пълномащабното си нахлуване в Украйна. През последните години САЩ и ЕС наложиха редица санкции срещу Русия.

/СХТ/

Свързани новини

13.08.2025 20:11

Тръмп каза, че планира среща с Путин и Зеленски, ако насроченият за петък разговор с руския президент премине успешно

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако срещата му с руския лидер Владимир Путин премине добре, вероятно бързо ще поиска втора среща, но този път с участието и на украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.
13.08.2025 18:24

Зеленски, Макрон и Мерц и други западни съюзници на Киев изключиха възможността за предаване на украински територии на Русия

Украинският президент Володимир Зеленски, френският държавен глава Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц изключиха днес възможността за предаване на украински територии на Русия след края на виртуалната среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, високопоставени украински лидери и ключови западни съюзници на Киев, предаде Ройтерс.
13.08.2025 11:17

Китай обяви контрамерки срещу две европейски банки

Министерство на търговията на Китай обяви днес, че незабавно ще предприеме контрамерки срещу две банки от Европейския съюз в отговор прибавянето на две китайски финансови институции към европейски списък със санкции, свързан с Русия, предаде
13.08.2025 10:15

Ройтерс: Каква сделка може да се сключи на срещата между Тръмп и Путин и дали тя ще бъде трайна?

Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще обсъдят възможно споразумение за край на войната в Украйна, когато се срещнат в петък в Аляска на среща на върха, която освен това вероятно ще окаже и по-широко влияние върху европейската сигурност.
12.08.2025 08:10

Цените на петрола се повишиха след удължаването на митническото примирие между САЩ и Китай

Цените на петрола се повишиха във вторник, след като САЩ и Китай удължиха с още 90 дни паузата за въвеждане на нови мита, което намали опасенията, че ескалация на търговския спор ще ограничи търсенето на горива в двете най-големи икономики в света,
11.08.2025 09:05

Цените на петрола продължават на намаляват, инвеститорите очакват срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин

Петролът поевтиня в азиатската търговия тази сутрин след отбелязания ценови спада от над 4 на сто миналата седмица. Инвеститорите очакват преговорите между президентите на САЩ и Русия, които ще се срещнат в Аляска на 15 август, за да преговарят за
09.08.2025 05:50

Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в Аляска на 15 август, за да преговарят за край на войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с руския си колега Владимир Путин на 15 август в Аляска, за да преговарят за край на войната в Украйна, съобщиха агенциите, като се позоваха на съобщение на самият на Тръмп и на Кремъл. Милиардерът
07.08.2025 15:57

Русия и Индия подчертаха ангажимента си към двустранното си стратегическо сътрудничество след влизането в сила на новите мита на Тръмп

Русия и Индия подчертаха ангажимента си към двустранното си стратегическо сътрудничество по време на преговори в Москва, състояли се броени часове след като наложените от американския президент Доналд Тръмп нови по-високи мита на вноса на индийски стоки влязоха в сила, предаде Ройтерс.
07.08.2025 11:19

Дипломация на високи обороти преди изтичането на ултиматума на САЩ към Русия за войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин проведе преговори със специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф - в Москва вчера, броени дни преди крайния срок, поставен от Белия дом, за сключване на мирно споразумение с Украйна. Ако
07.08.2025 08:51

Петролът поскъпна с около 1 на сто след данни за засилено търсене в САЩ, прекъсвайки петдневна серия от понижения

Цените на петрола се повишиха с около 1 на сто в азиатската търговия, прекъсвайки петдневен спад, след като данни за по-силно от очакваното търсене в САЩ подкрепиха пазара. Въпреки това, несигурността около въздействието на нови американски мита
06.08.2025 00:53

Тръмп заяви, че ще вземе решение за нови санкции срещу Русия след срещата на Уиткоф в Москва

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че ще вземе решение дали да санкционира страните, които купуват руски петрол, след утрешната среща на специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф с руските власти в Москва, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:50 на 13.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация