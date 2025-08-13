Китай обяви контрамерки срещу две европейски банки

Министерство на търговията на Китай обяви днес, че незабавно ще предприеме контрамерки срещу две банки от Европейския съюз в отговор прибавянето на две китайски финансови институции към европейски списък със санкции, свързан с Русия, предаде Ройтерс.

На литовските банки "Ю Ей Би Урбо банкас" (UAB Urbo Bankas) и "Ей Би Мано Банкас" (AB Mano Bankas) ще бъде забранено да извършват трансакции и да си сътрудничат с организации и лица в Китай, се посочва в комюнике на министерството.

В 18-ия санкционен пакет на ЕС срещу Русия заради инвазията й в Украйна през юли за първи път в списъка бяха добавени и две китайски банки и пет компании, които действат против европейските санкции.

Китайският министър на търговията Ван Вънтао протестира пред европейския си колега Марош Шефчович срещу включването на две китайски банки в последните санкции, а министерството заплаши с ответни мерки.