Подробно търсене

Китай обяви контрамерки срещу две европейски банки

Галя Горнишка
Китай обяви контрамерки срещу две европейски банки
Китай обяви контрамерки срещу две европейски банки
Снимка: AP/Ng Han Guan
Пекин,  
13.08.2025 11:17
 (БТА)

Министерство на търговията на Китай обяви днес, че незабавно ще предприеме контрамерки срещу две банки от Европейския съюз в отговор прибавянето на две китайски финансови институции към европейски списък със санкции, свързан с Русия, предаде Ройтерс.

На литовските банки "Ю Ей Би Урбо банкас" (UAB Urbo Bankas) и "Ей Би Мано Банкас" (AB Mano Bankas) ще бъде забранено да извършват трансакции и да си сътрудничат с организации и лица в Китай, се посочва в комюнике на министерството.

В 18-ия санкционен пакет на ЕС срещу Русия заради инвазията й в Украйна през юли за първи път в списъка бяха добавени и две китайски банки и пет компании, които действат против европейските санкции.

Китайският министър на търговията Ван Вънтао протестира пред европейския си колега Марош Шефчович срещу включването на две китайски банки в последните санкции, а министерството заплаши с ответни мерки.

/ИЦ/

Свързани новини

23.07.2025 09:45

Пекин протестира официално срещу включването на китайски банки в новите европейски санкции, съобщи китайското министерство на търговията

Китайският министър на търговията Ван Вънтао е протестирал пред европейския си колега  Марош Шефчович срещу включването на две китайски банки в последните санкции, наложени от Европейския съюз на Русия заради войната в Украйна, предаде Франс прес,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:34 на 13.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация