Подробно търсене

ОБНОВЕНА Зеленски изключи каквото и да било изтегляне на украинските войски от Донбас

Николай Станоев
Зеленски изключи каквото и да било изтегляне на украинските войски от Донбас
Зеленски изключи каквото и да било изтегляне на украинските войски от Донбас
Украински войници на фронта близо до град Покровск, който е една от основните цели на руското настъпление в източната част на страната, 8 август 2025 г. Снимка: АП/Evgeniy Maloletka
Киев,  
12.08.2025 20:53 | ОБНОВЕНА 12.08.2025 21:08
 (БТА)
Етикети

Президентът на Украйна Володимир Зеленски изключи днес каквото и да било изтегляне на украинските войски от Донбас, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че Зеленски е направил това преди очакваната в петък срещу между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, която предизвика опасения в Украйна, че двамата може да сключат сделка в неин ущърб.

"Няма да се изтеглим от Донбас (източният украински регион, който включва Донецка и Луганска област - бел. ред.)", каза лаконично украинският президент пред журналисти. Зеленски предупреди, че ако този източен украински регион, който включва Донецка и Луганска област, попадне под контрола на Москва, то той ще послужи като трамплин за Кремъл за "бъдеща офанзива" срещу Украйна, по-конкретно за териториални придобивки в Запорожка, Днепропетровска и Харковска област.

По негови оценки Украйна контролира в момента около 9 хиляди квадратни километра в Донецка област, или приблизително 30% от този украински регион.

Русия на практика контролира изцяло другата украинска област, която е част от Донбас - Луганска, посочва Ройтерс.

По-рано днес, в телефонен разговор с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, украинският президент подчерта, че Тръмп и Путин не може да взимат решения без участието на Киев.

Зеленски определи очакваното посещение на руския президент в американския щат Аляска като победа за Русия, предаде още АФП.

"Първо, (Путин) ще има среща на американска земя, което според мен е лична победа за него", каза украинският президент. Той коментира, че срещата ще извади руския президент "от изолацията" и ще забави евентуални нови американски санкции срещу страната му.

Отделни групи руски войници са напреднали с 10 километра в Източна Украйна, каза още Зеленски. В същото време той изрази увереност, че тези части ще бъдат унищожени.

Украинският президент коментира темата на фона на опасенията от голям руски пробив, отбелязва Франс прес.

Тези руски войници нямат тежки оръжия, а само такива, каквито могат да носят с ръцете си, отбеляза Зеленски. Той добави, че някои от военнослужещите вече са били убити или пленени, и изрази увереност, че и останалите ги чака същата съдба.

Русия подготвя нови настъпателни операции в три направления от фронта - Запорожкото, Покровското (Донецка област) и Новопавловското (Днепропетровска област), обяви украинският президент, без да даде подробности.

Той съобщи още, цитиран от Ройтерс, че е обсъдил предстоящата срещу между Тръмп и Путин с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани.

/НС/

Свързани новини

12.08.2025 21:33

Лавров и Рубио обсъдиха подготовката на срещата между Тръмп и Путин в петък в Аляска

Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио са обсъдили определени аспекти от подготовката на предстоящата в петък в Аляска среща между президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, съобщи Министерството на външните работи на Русия, цитирано от ТАСС и Ройтерс.
12.08.2025 20:57

Путин проведе разговор със севернокорейския лидер Ким Чен-ун

Президентът на Русия Владимир Путин проведе телефонен разговор със севернокорейския лидер Ким Чен-ун и го информира за планираните разговори, които ще проведе в Аляска в петък с американския президент Доналд Тръмп, съобщи пресслужбата на Кремъл, предаде ТАСС.
12.08.2025 20:05

Зеленски каза, че е поискал от правителството да премахне ограниченията за пътуване, засягащи украинските мъже между 18 и 21 години

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че е поискал от правителството да премахне ограниченията за пътуване в чужбина, които засягат украинските мъже на възраст между 18 и 21 години, предаде Ройтерс.
12.08.2025 18:44

Украйна съобщи, че е поразила склад за дронове в руската република Татарстан

Украинското разузнаване съобщи, че негови дронове са поразили склад с далекобойни безпилотни летателни апарати „Шахед“, разположен в руската република Татарстан – на около 1300 километра от Украйна, предаде Ройтерс.
02.05.2025 11:43

Признаването на Крим за руски би подкопало сериозно международния ред, предупреждават експерти

Русия и Украйна са се вкопчили в мъртва хватка вече повече от три години, като всяка от двете страни се надява да пречупи другата, и краят на войната на изтощение като че ли не се виждаше доскоро.
18.11.2024 11:31

Какви уроци дава конфликтът в Украйна за развитието на военното дело

Една стара максима гласи, че "армиите винаги са готови за предишната война". Впрочем през 1870-1871 г. набиращата мощ Прусия изнася нагледен урок по военно дело на изпадналия в самодоволство френски император Наполеон Трети, като за няколко седмици разбива неговата армия с модерна тактика и усъвършенствани оръдия и пушки, което позволява обединението на Германия. Четири десетилетия по-късно, когато Първата световна война избухва в края на юни 1914 г., очакванията са мъжете да се приберат за прибирането на реколтата. Само че те остават в окопите близо четири години и половина. Впрочем тези отбранителни съоръжения и оръжия като картечниците правят много трудни мълниеносните настъпления и водят до позиционна война. Когато Втората световна война избухва две десетилетия по-късно, Франция се надява линията "Мажино" отново да спре германския устрем. Само че на практика нови оръжия като танковете и самолетите позволяват на Вермахта да прегази френската армия за броени седмици.
22.09.2024 17:28

Колко войници е загубила Русия във войната срещу Украйна

Когато руският президент Владимир Путин нареди началото на т. нар. специална военна операция в Украйна на 24 февруари 2022 г., той вероятно си е правел сметката, че тя ще приключи за няколко седмици или дори дни, така както войната с Грузия през 2008 г. или анексията на Крим през 2014 г. Вместо това, повече от две години и половина по-късно, краят на войната в Украйна не се вижда, а кървавите сражения продължават да бушуват с пълна сила, като най-ожесточените боеве сега са съсредоточени в източната украинска Донецка област. Един от големите въпроси е колко са загубите на двете страни в конфликта? В медийното пространство и социалните мрежи непрекъснато се споменават различни числа, при това по някой път намаляващи с течение на времето. Несъмнено пропагандният елемент играе важна роля в тази "информационна война", като всяка от двете страни в конфликта надува загубите на противника и прикрива или не говори за своите. И все пак, колко войници са загубили Русия и Украйна от началото на войната?

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:46 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация