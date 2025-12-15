Подробно търсене

ТПС: Древен медальон с менора оспорва представите за еврейския живот във византийски Йерусалим

Денис Киров
ТПС: Древен медальон с менора оспорва представите за еврейския живот във византийски Йерусалим
ТПС: Древен медальон с менора оспорва представите за еврейския живот във византийски Йерусалим
Снимка: ТПС
Йерусалим,  
15.12.2025 21:32
 (БТА)

Изключително рядък оловен медальон с менора на около 1300 години е открит в Йерусалим, съобщава израелската новинарска агенция ТПС.

Находката хвърля нова светлина върху присъствието на евреи в града в период, когато по официална заповед на имперските власти на евреите е било забранено да влизат в него.

Откритието е направено в археологически парк до Храмовия хълм по време на мащабни разкопки, провеждани през последните години.

Малкият кръгъл медальон е от късновизантийския период от VI и началото на VII век сл. Хр. Предметът е излят почти изцяло от олово и е украсен от двете страни с идентични менори в кръгла рамка. В световен мащаб е известен само още един подобен оловен медальон с менора – предмет с неизвестен произход, съхраняван в музея "Уолтърс" в Балтимор.

Медальонът е открит случайно сред развалините на късновизантийска сграда, която е била затрупана под около осемметров насип. Този слой е положен в началото на VIII век по време на мащабно строителство, свързано с изграждането на монументални сгради от времето на Омаядите в района.

"Един ден, докато копаех в древна постройка, изведнъж забелязах нещо различно, сиво на цвят, сред камъните", разказва Аяю Белете, работник от обекта "Градът на Давид", който е открил находката. "Вдигнах предмета и видях, че е медальон с менора. Веднага го показах на ръководителя на района Естер Раков-Мелет и тя каза, че това е изключително рядка находка. Бях дълбоко развълнуван и щастлив".

Археолозите установили, че медальонът е бил предназначен за носене на верижка, тъй като в горната му част има отлята халка. Едната страна е добре запазена, докато другата е частично покрита с патина - естествен слой от стареенето на метала. Всяка менора е изобразена с централен вертикален елемент и по три рамена от всяка страна, завършващи с хоризонтални линии и стилизирани пламъци. Анализ с рентгенофлуоресцентен метод показва, че предметът е съставен от около 99% олово.

Според изследователите от Израелската служба за древните паметници на културата д-р Ювал Барух, д-р Филип Вукосавович, Естер Раков-Мелет и д-р Шулами́т Терем, предметът е изключителен не само заради изображението си, но и заради материала.

Те посочват, че оловен медальон с изображение на менора е изключително рядка находка. Фактът, че менората е изобразена от двете страни, показва дълбокото значение на този символ и централното му място като визуален израз на връзката с Храма и спомена за него, дори дълго след разрушаването му.

Историческият контекст на откритието поражда интересни въпроси. По време на византийския период на евреите официално е било забранено да влизат в Йерусалим, което прави присъствието на личен еврейски предмет в града трудно за обяснение. Учените обсъждат дали медальонът е принадлежал на търговец, официален посетител, таен поклонник или на човек, който е живял в града въпреки забраната.

"Това е необичайна находка", казва д-р Барух, който ръководи разкопките на мястото от близо 25 години. "Този медальон с изображение на менора не е просто предмет – той е личен знак, символ на памет и идентичност, който най-вероятно е принадлежал на неизвестен евреин, носещ го на врата си".

Той допълва, че изборът на олово подсказва, че предметът може да е служел като амулет, а не просто като украшение, тъй като оловото често е било използвано за амулети през византийския период. По думите му тогава менората се превръща в символ на националната памет и израз на надеждата за възраждане сред еврейските общности в Земята на Израел и в диаспората. Въпреки забраните и трудностите, евреите не престават да идват в Йерусалим.

Израелският министър на наследството, равин Амихай Елияу, заявява, че находката подкрепя по-широк исторически разказ за непрекъснатото присъствие и привързаност на еврейския народ към града.

Менората е един от най-древните и най-важни символи на юдаизма.  В древността менора от чисто злато е стояла в Йерусалимския храм и свещите на него са били палени ежедневно от свещениците. Тя придобива още по-силна символика през II век пр. Хр. след въстанието на Макавеите. При повторното освещаване на Храма те откриват само едно малко шише с ритуално чисто масло – достатъчно за един ден. По чудо менората гори осем дни, докато бъде приготвено ново масло. 

Медальонът ще бъде изложен за обществеността в Йерусалим по време на празника Ханука.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТПС)

/ПЙ/

Свързани новини

12.12.2025 23:01

ТПС: Първите археологически доказателства за битка, описана в Стария завет, бяха открити близо до Йерусалим

Нови археологически находки на хълмовете южно от Йерусалим може да предложат първите материални доказателства за една от битките на Юда Макавей, предаде израелската новинарска агенция ТПС.
04.12.2025 22:15

ТПС: Израелски археолози откриха останки от кралски дворец от епохата на Хасмонеите

Екип от израелски археолози откри ново парче от пъзела на древната крепост Александриум, намираща се на планински връх, издигащ се на 650 метра над долината на река Йордан, предаде израелската новинарска агенция ТПС.
23.10.2025 00:28

ТПС: По време на разкопки в Йерусалим бе открит 2700-годишен асирийски печат

Археолози в Йерусалим откриха за първи път асирийски надпис, датиращ от периода на Първия храм, предлагащ рядко доказателство за официална кореспонденция между Асирийската империя и Юдейското царство, предаде израелската новинарска агенция
29.09.2025 23:15

ТПС: Ново израелско откритие може да помогне на археолозите да виждат какво има под земята без да се налага да копаят

Израелски учени създадоха революционна технология, която може напълно да промени археологията чрез откриване на подземни структури без разкопки, съобщи Телавивският университет, цитиран от израелската новинарска агенция ТПС.
18.09.2025 18:02

ТПС: В скрития комплекс в Галилея бяха открити монети от последното еврейско въстание срещу Рим

Рядко съкровище от 22 медни монети, датиращи отпреди повече от 1600 години, беше открито в скрит подземен комплекс в Долна Галилея, което предполага връзка с периода от еврейската история под римско управление, съобщи днес Израелската агенция за антики, цитирана от израелската новинарска агенция ТПС.
02.09.2025 20:20

ТПС: Впечатляващ земеделски комплекс на около 1600 години бе открит при разкопки в израелския град Кафр Касим

Впечатляващ земеделски комплекс на около 1600 години бе открит при археологически разкопки в град Кафр Касим, Централен Израел. Находката хвърля нова светлина върху живота и културата на древната самарянска общност, съобщи израелската Служба за древните паметници на културата, цитирана от израелската новинарска агенция ТПС.
01.09.2025 13:22

ТПС: Рядка археологическа находка беше открита по време на предварителни разкопки при изграждането на нов квартал в израелския град Йехуд

Изключително рядка археологическа находка беше открита по време на предварителни разкопки при изграждането на нов квартал в израелския град Йехуд, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:07 на 15.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация