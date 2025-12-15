ТПС: Древен медальон с менора оспорва представите за еврейския живот във византийски Йерусалим

Изключително рядък оловен медальон с менора на около 1300 години е открит в Йерусалим, съобщава израелската новинарска агенция ТПС.

Находката хвърля нова светлина върху присъствието на евреи в града в период, когато по официална заповед на имперските власти на евреите е било забранено да влизат в него.

Откритието е направено в археологически парк до Храмовия хълм по време на мащабни разкопки, провеждани през последните години.

Малкият кръгъл медальон е от късновизантийския период от VI и началото на VII век сл. Хр. Предметът е излят почти изцяло от олово и е украсен от двете страни с идентични менори в кръгла рамка. В световен мащаб е известен само още един подобен оловен медальон с менора – предмет с неизвестен произход, съхраняван в музея "Уолтърс" в Балтимор.

Медальонът е открит случайно сред развалините на късновизантийска сграда, която е била затрупана под около осемметров насип. Този слой е положен в началото на VIII век по време на мащабно строителство, свързано с изграждането на монументални сгради от времето на Омаядите в района.

"Един ден, докато копаех в древна постройка, изведнъж забелязах нещо различно, сиво на цвят, сред камъните", разказва Аяю Белете, работник от обекта "Градът на Давид", който е открил находката. "Вдигнах предмета и видях, че е медальон с менора. Веднага го показах на ръководителя на района Естер Раков-Мелет и тя каза, че това е изключително рядка находка. Бях дълбоко развълнуван и щастлив".

Археолозите установили, че медальонът е бил предназначен за носене на верижка, тъй като в горната му част има отлята халка. Едната страна е добре запазена, докато другата е частично покрита с патина - естествен слой от стареенето на метала. Всяка менора е изобразена с централен вертикален елемент и по три рамена от всяка страна, завършващи с хоризонтални линии и стилизирани пламъци. Анализ с рентгенофлуоресцентен метод показва, че предметът е съставен от около 99% олово.

Според изследователите от Израелската служба за древните паметници на културата д-р Ювал Барух, д-р Филип Вукосавович, Естер Раков-Мелет и д-р Шулами́т Терем, предметът е изключителен не само заради изображението си, но и заради материала.

Те посочват, че оловен медальон с изображение на менора е изключително рядка находка. Фактът, че менората е изобразена от двете страни, показва дълбокото значение на този символ и централното му място като визуален израз на връзката с Храма и спомена за него, дори дълго след разрушаването му.

Историческият контекст на откритието поражда интересни въпроси. По време на византийския период на евреите официално е било забранено да влизат в Йерусалим, което прави присъствието на личен еврейски предмет в града трудно за обяснение. Учените обсъждат дали медальонът е принадлежал на търговец, официален посетител, таен поклонник или на човек, който е живял в града въпреки забраната.

"Това е необичайна находка", казва д-р Барух, който ръководи разкопките на мястото от близо 25 години. "Този медальон с изображение на менора не е просто предмет – той е личен знак, символ на памет и идентичност, който най-вероятно е принадлежал на неизвестен евреин, носещ го на врата си".

Той допълва, че изборът на олово подсказва, че предметът може да е служел като амулет, а не просто като украшение, тъй като оловото често е било използвано за амулети през византийския период. По думите му тогава менората се превръща в символ на националната памет и израз на надеждата за възраждане сред еврейските общности в Земята на Израел и в диаспората. Въпреки забраните и трудностите, евреите не престават да идват в Йерусалим.

Израелският министър на наследството, равин Амихай Елияу, заявява, че находката подкрепя по-широк исторически разказ за непрекъснатото присъствие и привързаност на еврейския народ към града.

Менората е един от най-древните и най-важни символи на юдаизма. В древността менора от чисто злато е стояла в Йерусалимския храм и свещите на него са били палени ежедневно от свещениците. Тя придобива още по-силна символика през II век пр. Хр. след въстанието на Макавеите. При повторното освещаване на Храма те откриват само едно малко шише с ритуално чисто масло – достатъчно за един ден. По чудо менората гори осем дни, докато бъде приготвено ново масло.

Медальонът ще бъде изложен за обществеността в Йерусалим по време на празника Ханука.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТПС)