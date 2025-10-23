ТПС: По време на разкопки в Йерусалим бе открит 2700-годишен асирийски печат

Археолози в Йерусалим откриха за първи път асирийски надпис, датиращ от периода на Първия храм, предлагащ рядко доказателство за официална кореспонденция между Асирийската империя и Юдейското царство, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

Малкият клинопис предоставя първото физическо доказателство за такава кореспонденция, предлагайки рядък поглед към политическото напрежение и евентуалните спорове – като например забавяне на данъка или бунт – които са оформили напрегнатите им отношения.

„Пресявах пръстта и изведнъж забелязах череп със странна украса. Докато го разглеждах внимателно, забелязах нещо, което прилича на клинопис, но това ми се стори напълно неразумно. Изкрещях от вълнение“, каза археологът Мория Коен. „За мен лично мисълта, че 2700 години по-късно съм първият човек, който действително докосва тази керамика с ръце, е невероятно вълнуваща. Това е находка, която се случва веднъж в живота“.

Произведението, с размери само 2,5 сантиметра, е намерено до Западната стена. То носи надписи на акадски, езикът на Асирия, и датира отпреди приблизително 2700 години. Открит е по време на научни разкопки, ръководени от д-р Аяла Зилберщайн от Израелската служба за древните паметници на културата, в сътрудничество с фондация „Град Давид“ и с подкрепата на Еврейския университет в Йерусалим и Телавивския университет.

„Това е изключителна находка“, каза Зилберщайн. „Надписът предоставя пряко доказателство за официална кореспонденция между Асирийската империя и Юдейското царство. Откритието увеличава знанията ни за степента на асирийското присъствие в Йерусалим и степента на неговото влияние и участие в управлението на делата на Юдейското царство“.

Анализът показва, че фрагментът вероятно е бил част от царски печат или була, използвана за затваряне на официални писма от асирийския двор. Асириолозите д-р Петер Зилберг и д-р Филип Вукосавович обясниха, че „Булите или печатите от този тип са носили отпечатък, който понякога е бил придружен от кратък надпис на асирийски клинопис, отбелязващ съдържанието на пратката или нейното местоназначение. Те се различават по размер и форма от местните юдейски отпечатъци“.

Надписът изглежда се отнася до забавяне на плащането на данък или друго задължение към Асирия, като посочва дата на падежа, съответстваща на първо число от месец ав, и споменава високопоставен офицер на колесница, отговорен за предаването на съобщения от името на царския двор. Въпреки че текстът не споменава директно царя на Юда, изследователите предполагат, че е изпратен до двора на Езекия, Манасия или в началото на царуването на Йосия, период, когато Юдея е била васална държава на Асирия.

„Макар че не можем да определим дали това искане произтича от просто техническо забавяне или от умишлен политически ход, самото съществуване на такъв официален апел сочи, че е съществувало напрежение между Юдея и имперското правителство“, казват изследователите. Някои учени проучват възможността надписът да се отнася до библейския разказ за бунта на цар Езекия срещу Сенахирим, цар на Асирия.

Петрографският анализ показва, че черепът не е произведен локално, а произхожда от един от асирийските административни центрове като Ниневия, Ашур или Нимруд.

„Минералният състав на булата като цяло съответства на геологията на района на басейна на река Тигър. В ход е химичен анализ, за ​​да се определи точно произходът ѝ“, обясни д-р Анат Коен-Вайнбергер от Израелската служба за древните паметници на културата.

Израелският министър на културното наследство равин Амихай Елияху приветства находката. „Това рядко откритие илюстрира за пореден път дълбоките ни корени в Йерусалим, който е духовният и национален център на еврейския народ“, каза той.

Надписът ще бъде публично изложен утре в Йерусалим.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТПС)