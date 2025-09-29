ТПС: Ново израелско откритие може да помогне на археолозите да виждат какво има под земята без да се налага да копаят

Израелски учени създадоха революционна технология, която може напълно да промени археологията чрез откриване на подземни структури без разкопки, съобщи Телавивският университет, цитиран от израелската новинарска агенция ТПС.

Учените са показали, че с помощта на детектори за космическа радиация може да се картографират празни пространства под повърхността, без да се копае. Уредите засичат мюони - субатомни частици, които се образуват при сблъсък на космически лъчи с атмосферата на Земята. Мюоните проникват дълбоко под земята и позволяват на учените да "виждат" под повърхността на археологически обекти.

"Голям проблем в археологията е откриването на кухини, които се намират дълбоко под скални пластове", обясни проф. Одед Липшиц от Катедрата по археология и култури на Древния Близък изток към Телавивския университет. "Надземните структури се разкриват сравнително лесно, но досега нямахме ефективен метод за систематично проучване на скритите подземия. Ако случайно попаднем на кухина по време на разкопки - добре, но не можехме предварително да ги открием. За първи път разполагаме с технология, която ни позволява да "видим" какво има под земята още преди да копаем с лопатата", заяви Липшиц.

Екипът, ръководен от проф. Ерец Ецион от Факултета по физика и астрономия, демонстрирал метода на археологическия обект Давидовия град в Йерусалим, при подземния резервоар, известен като "Цистерната на Йеремия". Въпреки че няма преки доказателства, че пророк Йеремия е използвал този водоем, той е важна част от древната инфраструктура на града.

С помощта на мюонни детектори учените създали подробни изображения на скритите подземни елементи, включително тунели и резервоари, анализирайки как почвата поглъща космическата радиация.

"Мюоните достигат земната повърхност с постоянна и известна честота", обясни проф. Ецион. "Те могат да проникват на голяма дълбочина, като постепенно губят енергия при преминаване през скали. Кухините пропускат повече мюони, така че чрез наблюдение можем точно да локализираме такива празни пространства. Това е нещо като рентгенова снимка - мюоните са лъчите, кухините са костите, а нашите детектори играят ролята на камерата."

Освен мюонното сканиране, екипът извършил и прецизно 3D заснемане с помощта на LiDAR (лазерна технология за дистанционно засичане), което показва вече достъпните или видими структури - стени, подове и тунели. Когато се комбинират, двата метода дават изключително точна картина: LiDAR очертава "скелета" на видимите обекти, а мюоните разкриват скритото зад тях.

Комбинирането на тези данни позволява създаването на реалистични триизмерни модели на подземните обекти, включително размерите, формата и точното им разположение.

"Това е само първата крачка", каза проф. Липшиц. "Нашата цел е да разработим пълна 3D картина на подземните пространства още преди началото на разкопките, използвайки физика, археология и изкуствен интелект. Така ще спестим години труд, ще защитим деликатни обекти и ще открием структури, които иначе биха останали скрити завинаги."

Ецион допълни, че технологията не е напълно нова: още през 60-те години мюони са използвани за търсене на скрити камери в египетските пирамиди. Новото тук е, че детекторите вече са компактни, мобилни и напълно приложими в археологията. Това означава, че можем да картографираме цели обекти слой по слой, без да ги разрушаваме.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТПС)