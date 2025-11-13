ТПС: Нов подход към генната терапия може да промени радикално Амиотрофичната латерална склероза, твърдят учени

Международен екип от учени направи революционно откритие, което може да проправи пътя за ефективно лечение на амиотрофична латерална склероза (АЛС), фатално невродегенеративно заболяване, дълго време смятано за нелечимо, обяви Университетът в Тел Авив. Констатациите, публикувани тази седмица в рецензираното списание „Nature Neuroscience“, идентифицират неизвестен досега молекулярен механизъм, който задвижва АЛС, и демонстрират потенциална генна терапия, базирана на РНК, способна да спре нервната дегенерация и дори да регенерира увредените нервни клетки, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

АЛС е прогресивно невродегенеративно заболяване, при което моторните неврони постепенно умират, което води до мускулна слабост, парализа и в крайна сметка дихателна недостатъчност. Причините за заболяването са неизвестни, но се смята, че е резултат от комбинация от генетични мутации, фактори на околната среда и клетъчни дисфункции.

Няма лечение за АЛС. Лечението се фокусира върху забавяне на прогресията на заболяването, овладяване на симптомите и подобряване на качеството на живот чрез комбинация от медикаменти, физическа, трудова и логопедична терапия, както и дихателни процедури и подходяща храна.

Проучването, проведено в лабораторията на проф. Еран Перлсон във Факултета по медицински и здравни науки „Грей“ към Университета в Тел Авив и Училището по неврология „Сагол“, е ръководено от д-р Ариел Йонеску и д-р Лиор Анкол в сътрудничество с д-р Амир Дори, старши невролог и ръководител на отделението по невромускулни заболявания в Медицински център „Шеба“. Изследователи от Научния институт „Вайцман“, Университета „Бен Гурион“ в Негев и институции във Франция, Турция и Италия също са допринесли за изследването.

„Нашето откритие е важно, защото предоставя ново разбиране за това как започва и прогресира АЛС и отваря вратата към потенциална нова стратегия за лечение - възстановяване на този загубен РНК сигнал чрез генна терапия за защита на моторните неврони“, каза Перлсон пред ТПС.

Изследването се фокусира върху токсичните агрегати на протеина TDP-43, които се натрупват по нервните клетки там, където се срещат с мускулните. Екипът на Перлсон е открил, че здравите мускулни клетки освобождават малки РНК молекули, наречени микроРНК-126, които „пътуват“ до нервните окончания и предотвратяват прекомерното образуване на токсични агрегати от TDP-43. При пациенти с АЛС обаче мускулите произвеждат по-малко микроРНК-126, което позволява на TDP-43 да се натрупва, да уврежда митохондриите – енергийният източник на клетката – и в крайна сметка да унищожава моторните неврони.

„Това откритие разкрива изцяло нов механизъм, който регулира специализираната връзка между нервите и мускулите“, обясни Пърлсън.

„Смята се, че невромускулната връзка е едно от първите места, които се повреждат при АЛС, което води до парализа и евентуално смърт. Разбирането на този механизъм ни дава точна цел за интервенция“, поясни той.

Проучването показа, че намаляването на микроРНК-126 в здрави нервни клетки причинява дегенерация, подобна на АЛС, докато увеличаването на микроРНК-126 в тъкани, получени от пациенти с АЛС и опитни мишки намалява нивата на TDP-43, спира невронната дегенерация и дори насърчава регенерацията на нервите.

„Добавянето на микроРНК-126 спасява невроните, увредени от АЛС, и предотвратява дегенерацията на невромускулната връзка“, смята смята Пърлсън.

Следващото предизвикателство е прилагането на откритието при лечение на хора.

„Основните предизвикателства ще бъдат постигането на ефикасно доставяне до нервно-мускулния преход, осигуряването на безопасност и увеличаването на производството за човешка употреба“, каза Пърлсън.

Той добави, че откритията могат да отворят врати за лечение на други подобни заболявания.

„Открихме, че РНК-126 не само поддържа здравето на нервно-мускулния преход, но и насърчава растежа на аксоните и тяхната инервация към мускулите. Това означава, че други състояния, включващи увреждане на нервно-мускулните връзки, като нарушения на нервно-мускулния преход, наранявания или други невродегенеративни заболявания, също могат да се възползват от този подход. Ще са необходими допълнителни изследвания, за да се потвърди потенциалът му при тези патологии“, каза той.

Констатациите биха могли също така да помогнат на лекарите да открият АЛС по-рано, преди да настъпи тежко увреждане на нервите, и да насочат разработването на лекарства или биологични препарати, които повишават нивата на микроРНК-126 или имитират нейните ефекти. Разбирането как мускулно-нервната РНК сигнализация контролира агрегацията на протеини може също да информира за лечението на други заболявания, включващи натрупване на токсични протеини, като например болестта на Алцхаймер.

„Нашите открития предлагат ясен път към разработването на терапия, която би могла да донесе надежда на милиони пациенти и техните семейства по целия свят“, каза Пърлсън.

