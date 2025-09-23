ТПС: Израелски учени представиха нов вид лечение на травми, осигуряващо животоспасяващи процедури за по-малко от пет минути

Израелски учени представиха нов автоинжектор, който може драстично да намали смъртните случаи от тежко кървене, като осигури животоспасяващо лечение за по-малко от пет минути. По този начин ще се трансформира спешната помощ на бойните полета, при пътни инциденти и в зони на бедствия, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

В проучване, публикувано в рецензираното списание „Injury“, изследователи, ръководени от проф. Арик Айзенкрафт и проф. Дейвид Герц от Института за изследвания във военната медицина към Еврейския университет в Йерусалим, в сътрудничество с Медицинския корпус на Израелските сили за отбрана, демонстрираха как автоинжекторът доставя транексамова киселина (TXA) толкова ефективно, колкото и традиционните интравенозни (IV) методи.

Известно е, че TXA стабилизира кръвните съсиреци и намалява кръвозагубата, което значително подобрява оцеляването при травматични ситуации.

Тежкото кървене остава водеща причина за предотвратима смърт при спешни случаи, но стандартното интравенозно приложение може да бъде бавно и трудно при определени условия. Проучванията показват, че за всяко 15-минутно забавяне на лечението с TXA, неговата ефективност намалява с 10%.

В направените проучвания TXA, доставена чрез автоинжектора, достига ефективни терапевтични нива за по-малко от пет минути и поддържа активност през целия период на лечение. Резултатите са сравними с интравенозното приложение, включително стабилни хемодинамични параметри и ефективно образуване на съсирек.

„Когато някой кърви обилно, всяка минута е от значение“, каза проф. Айзенкрафт.

„С този автоинжектор дори екипи, които не са съставени от медици, могат да приложат животоспасяващо лечение почти мигновено, а това може да бъде разликата между живота и смъртта“, обясни той.

„Тази иновация може да трансформира реакцията при травми още на място. От бойни зони до пътни инциденти и природни бедствия, способността за бързо и лесно предоставяне на доказано лечение има потенциала да спаси безброй животи“, подчерта проф. Герц.

Простотата и преносимостта на устройството означават, че то може да се използва от парамедици, екипи за първа помощ и военни медици, като се гарантира, че TXA достига до пациентите в рамките на решаващите ранни минути след нараняване. Разпространението му може да намали предотвратимите смъртни случаи в голям мащаб, особено в среда, където интравенозният достъп е непрактичен или забавен.

Уредът може да се адаптира и за аптечки за автомобили или на работни места, предоставяйки на гражданите практично средство за спасяване на животи.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТПС)