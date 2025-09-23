Подробно търсене

ТПС: Израелски учени представиха нов вид лечение на травми, осигуряващо животоспасяващи процедури за по-малко от пет минути

Александър Евстатиев
ТПС: Израелски учени представиха нов вид лечение на травми, осигуряващо животоспасяващи процедури за по-малко от пет минути
ТПС: Израелски учени представиха нов вид лечение на травми, осигуряващо животоспасяващи процедури за по-малко от пет минути
Снимка: ТПС
Йерусалим,  
23.09.2025 23:54
 (БТА)

Израелски учени представиха нов автоинжектор, който може драстично да намали смъртните случаи от тежко кървене, като осигури животоспасяващо лечение за по-малко от пет минути. По този начин ще се трансформира спешната помощ на бойните полета, при пътни инциденти и в зони на бедствия, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

В проучване, публикувано в рецензираното списание „Injury“, изследователи, ръководени от проф. Арик Айзенкрафт и проф. Дейвид Герц от Института за изследвания във военната медицина към Еврейския университет в Йерусалим, в сътрудничество с Медицинския корпус на Израелските сили за отбрана, демонстрираха как автоинжекторът доставя транексамова киселина (TXA) толкова ефективно, колкото и традиционните интравенозни (IV) методи.

Известно е, че TXA стабилизира кръвните съсиреци и намалява кръвозагубата, което значително подобрява оцеляването при травматични ситуации.

Тежкото кървене остава водеща причина за предотвратима смърт при спешни случаи, но стандартното интравенозно приложение може да бъде бавно и трудно при определени условия. Проучванията показват, че за всяко 15-минутно забавяне на лечението с TXA, неговата ефективност намалява с 10%.

В направените проучвания TXA, доставена чрез автоинжектора, достига ефективни терапевтични нива за по-малко от пет минути и поддържа активност през целия период на лечение. Резултатите са сравними с интравенозното приложение, включително стабилни хемодинамични параметри и ефективно образуване на съсирек.

„Когато някой кърви обилно, всяка минута е от значение“, каза проф. Айзенкрафт. 

„С този автоинжектор дори екипи, които не са съставени от медици, могат да приложат животоспасяващо лечение почти мигновено, а това може да бъде разликата между живота и смъртта“, обясни той.

„Тази иновация може да трансформира реакцията при травми още на място. От бойни зони до пътни инциденти и природни бедствия, способността за бързо и лесно предоставяне на доказано лечение има потенциала да спаси безброй животи“, подчерта проф. Герц.

Простотата и преносимостта на устройството означават, че то може да се използва от парамедици, екипи за първа помощ и военни медици, като се гарантира, че TXA достига до пациентите в рамките на решаващите ранни минути след нараняване. Разпространението му може да намали предотвратимите смъртни случаи в голям мащаб, особено в среда, където интравенозният достъп е непрактичен или забавен.

Уредът може да се адаптира и за аптечки за автомобили или на работни места, предоставяйки на гражданите практично средство за спасяване на животи.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТПС)

/АМ/

Свързани новини

23.09.2025 23:59

ТПС: Галилейското езеро се зарежда с обезсолена вода в първи по рода си проект

За първи път в света обезсолена морска вода се изпомпва в сладководно езеро, след като Израел започна да прехвърля средиземноморска вода в Галилейското езеро, известно още като езерото Кинерет, в проект без аналог, описан от официални лица като гаранция за водната сигурност на страната, предаде израелската новинарска агенция ТПС.
19.09.2025 22:40

ТПС: Нова технология с диаманти може да отключи по-бързи и по-надеждни квантови устройства

Пробив в технологиите използващи диаманти може да изведе квантовата комуникация и ултрачувствителните сензори от лабораторията в реалния свят, предаде израелската новинарска агенция ТПС.
18.09.2025 18:02

ТПС: В скрития комплекс в Галилея бяха открити монети от последното еврейско въстание срещу Рим

Рядко съкровище от 22 медни монети, датиращи отпреди повече от 1600 години, беше открито в скрит подземен комплекс в Долна Галилея, което предполага връзка с периода от еврейската история под римско управление, съобщи днес Израелската агенция за антики, цитирана от израелската новинарска агенция ТПС.
15.09.2025 16:55

ТПС: Израелски и американски учени разработиха терапия, която може да възстанови слуха и равновесието

Израелски и американски учени разработиха нова, обещаваща генна терапия, която в бъдеще може да възстанови слуха и равновесието при милиони хора с генетични увреждания на вътрешното ухо, съобщи ТПС.
09.09.2025 22:57

ТПС: Случайно откритие може да революционизира обработката на данни, камерите и сензорите

Учени в Израел са разработили новаторски метод за сгъване на стъклени листове в микроскопични триизмерни структури директно върху чип - процес, който те наричат ​​"фотонно оригами", съобщи днес университетът в Тел Авив, цитиран от израелската новинарска агенция ТПС.
07.09.2025 22:48

ТПС: Израелско-американско проучване откри потенциален начин за борба със смъртоносната загуба на тегло при пациенти с рак

Израелско-американско проучване откри ключов механизъм зад кахексията, която причинява сериозна загуба на тегло и мускулна маса и е отговорна за около една трета от смъртните случаи при пациенти с рак, съобщи израелската новинарска агенция ТПС.
02.09.2025 20:20

ТПС: Впечатляващ земеделски комплекс на около 1600 години бе открит при разкопки в израелския град Кафр Касим

Впечатляващ земеделски комплекс на около 1600 години бе открит при археологически разкопки в град Кафр Касим, Централен Израел. Находката хвърля нова светлина върху живота и културата на древната самарянска общност, съобщи израелската Служба за древните паметници на културата, цитирана от израелската новинарска агенция ТПС.
07.08.2025 23:17

ТПС: Израелски учени създадоха първия по рода си човешки бъбрек в лаборатория

Изследователи от медицинския център "Шеба" и университета в Тел Авив успешно създадоха първия по рода си човешки бъбрек в лаборатория от тъканно-специфични стволови клетки, което е забележително постижение за регенеративната медицина, предаде израелската новинарска агенция ТПС.
04.08.2025 18:52

ТПС: Израелски лекари заявиха, че ново лекарство против грип на основата на шоколад, превъзхожда вече съществуващите начини на лечение

Израелски учени заявиха днес, че нова комбинация от антивирусни лекарства, съдържащо съединение откриващо се в шоколада, демонстрира по-добри резултати от „Тамифлу“ в предклиничните проучвания, което може да се превърне в ключов момент в борбата с грипа, включително и срещу най-смъртоносните и резистентни на лечение щамове, предава израелската новинарска агенция ТПС.
28.07.2025 16:04

ТПС: Пилотен проект „Кашерно електричество“ съчетава еврейския религиозен закон с климатичните цели

Новаторски израелски пилотен проект, съчетаващ академични изследвания и реални приложения, предлага нов начин за снабдяване на ортодоксалните еврейски общности с електричество, предаде израелската новинарска агенция ТПС. Той съобразява спазването на
17.07.2025 19:16

ТПС: Научен пробив дава възможност на квантовата технология да използва обикновени метали

Екип от израелски, американски и британски учени разгадаха вековна мистерия чрез засичане на трудно уловими магнитни сигнали в обикновените метали, използвайки само светлина, обяви Еврейският университет в Йерусалим, цитиран от израелската новинарска агенция ТПС.
17.07.2025 01:05

ТПС: Израелски учени доказаха, че растенията говорят с животните чрез звуци, които хората не могат да чуят

Учени от Телавивския университет за първи път в света предоставиха научни доказателства за звукова комуникация между растения и животни, разказва израелската новинарска агенция ТПС. Проучването, публикувано в престижното научно списание "иЛайф" (eLife), показва, че женските молци се влияят от звука, за да решат къде да снесат яйцата си, като слушат сигнали за бедствие, излъчвани от растенията с ултразвукови честоти, недостъпни за човешкия слух.
30.06.2025 17:21

ТПС: Нова безпилотна технология може да доведе до революция в отглеждането на сусам на фона на предизвикателствата от климатичните промени

Учените са развили основана на дронове система, която може да засича с безпрецедентна точност недостига на азот и вода в сусамовите насаждения, предлагайки по-интелигентен и удачен подход в земеделието, обяви днес Еврейският университет в Йерусалим. Иновацията комбинира с изкуствен интелект хиперспектрални, термични и изображения от RGB цветовото пространство, за да наблюдава стреса на културите по-ефективно от традиционните методи, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:50 на 24.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация