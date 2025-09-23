ТПС: Галилейското езеро се зарежда с обезсолена вода в първи по рода си проект

За първи път в света обезсолена морска вода се изпомпва в сладководно езеро, след като Израел започна да прехвърля средиземноморска вода в Галилейското езеро, известно още като езерото Кинерет, в проект без аналог, описан от официални лица като гаранция за водната сигурност на страната, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

„Кинерет е нашият национален резервоар. Израел няма много естествени водоизточници, така че това езеро е от огромно значение, както емоционално, така и стратегически. В исторически план то е било жизненоважен източник на питейна вода и дори днес остава стратегически национален воден резерв“, каза генералният директор на Израелската агенция за водоснабдяване Йехезкел Лифшиц.

Инициативата, известна като „Превоз наобратно“, отразява целите на Националния пренос на вода, открит през 1994 г., който е транспортирал вода от Кинерет до централната и южната част на страната.

„Проектът, който управляваме сега, е по същество обратният на Националния пренос - вместо да изпращаме вода от Кинерет до Централен Израел, ние пренасяме обезсолена морска вода от Средиземно море в Кинерет по същия маршрут, но в обратна посока“, обясни Лифшиц пред ТПС.

Строителството започна през 2018 г., а проектът беше открит през 2022 г. на цена от около 900 милиона шекела (269 милиона долара). Сега той е достигнал пълния си капацитет, след най-сухата зима от един век.

„Въпреки че проектът беше открит преди около година и половина, пълномащабното изпомпване започна едва сега поради тежката суша. Миналата зима беше най-сухата през последните сто години и нивото на Кинерет падна до това, което наричаме „червена линия“ – ниво, което не сме склонни да преминем“, каза Лифшиц.

Според Агенцията за водоснабдяване, обезсолената вода се отвежда в Кинерет чрез непрекъснат целогодишен поток, който също така съживява някога пресъхнало речно корито.

„През зимните месеци дебитът се увеличава, а след това спада до около 1000 литра в секунда“, каза Лифшиц. Той добави, че ако валежите са необичайно силни, изпомпването може да бъде временно намалено или спряно.

До края на октомври или началото на ноември Агенцията за водоснабдяване очаква да доставя до 5000 кубически метра обезсолена вода на час, което се равнява на десетки милиони кубически метра през есенните и зимните месеци. Водата изминава от 100 до 150 километра от инсталациите за обезсоляване в Ашдод, Хадера и други крайбрежни градове.

„Самата технология за обезсоляване не е нова. Иновацията се крие в концепцията. Ние гледаме на природата не само като на доставчик на вода, но и като на потребител. Това е уникален подход - активно връщане на вода на природата от нашите съоръжения за обезсоляване“, каза Лифшиц.

Той подчерта, че обезсолената вода е с по-високо качество от естествената вода на езерото що се отнася до соленост и други параметри, без очаквано отрицателно въздействие върху околната среда.

„Този ​​проект е замислен с дългосрочна перспектива. Очакваме намаляване на валежите в Близкия изток, особено в Северен Израел. Следователно е от съществено значение да се поддържа високо нивото на водата в Кинерет, за да се запази както като природно богатство, така и като стратегически национален резервоар. Водният сектор на Израел планира за десетилетия напред. Вече имаме генерален план, който се простира до 2075 г.“, посочи директорът на Израелската агенция за водоснабдяване.

Изпомпването на обезсолена вода в сладководни езера е необичайно поради значителните екологични, технически и икономически предизвикателства. Сладководните екосистеми са деликатни и дори чистата обезсолена вода може да промени солеността, баланса между киселинност и алкалност и хранителния баланс, потенциално застрашавайки рибите, растенията и микроорганизмите. Доставянето на необходимите големи обеми на дълги разстояния е технически сложно, изисква обширна мрежа от тръбопроводи, помпени станции и системи за контрол на потока. Освен това, обезсолената вода е скъпа за производство, което оскъпява използването ѝ за попълване на езерото, традиционно смятано за икономически неефективно, в сравнение със снабдяването с питейна вода или вода за целите на земеделието.

Най-големият естествен приток на езерото идва от горното течение на река Йордан, чиито основни притоци са реките Хасбани, Дан и Баниас, които извират от Горна Галилея и Голанските възвишения. Тези реки се захранват от валежи и подземни води. В южния край на езерото река Йордан продължава към Мъртво море.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТПС)