ТПС: Израелско-американско проучване откри потенциален начин за борба със смъртоносната загуба на тегло при пациенти с рак

Израелско-американско проучване откри ключов механизъм зад кахексията, която причинява сериозна загуба на тегло и мускулна маса и е отговорна за около една трета от смъртните случаи при пациенти с рак, съобщи израелската новинарска агенция ТПС.

Откритието дава надежда на близо 9 милиона души по света с това състояние. Кахексията е особено често срещана в напреднал стадий на рак, при терминална бъбречна недостатъчност, сърдечна недостатъчност и умерено тежка хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Смята се, че всяка година от нея умират около 2 милиона души.

Учените от Института "Вайцман" в Израел и Онкологичния център "М.Д. Андерсън" в Тексас са установили, че ключов фактор за развитието на кахексия е нарушената комуникация между мозъка и черния дроб. Тази връзка се осъществява чрез блуждаещия нерв, който предава сигнали между мозъка и важни органи. При раково болните системното възпаление уврежда този нерв, което води до нарушена чернодробна функция и прогресивна загуба на мускулна и мастна тъкан - основните прояви на кахексията.

Екипите, ръководени от Нама Дарци от лабораторията на проф. Айелет Ерец в Института "Вайцман" и д-р Алиша Гарет от лабораторията на проф. Шилин Шен в "М.Д. Андерсън", са показали, че целенасоченото блокиране на десния блуждаещ нерв при животински модели може да предотврати развитието на кахексия. Използвани са както инвазивни, така и неинвазивни методи, като резултатите включват запазване на мускулната и мастна тъкан, подобрен апетит, по-добра ефективност на противораковата терапия и удължена преживяемост.

Блуждаещият нерв е жизненоважен комуникационен път между мозъка и много от основните органи - сърце, бели дробове, черен дроб, храносмилателна система. Той предава сигнали и в двете посоки, което позволява мозъкът да контролира функциите на органите и същевременно да получава информация за тяхното състояние. Това двупосочно общуване регулира важни процеси като сърдечен ритъм, дишане, храносмилане, метаболизъм и възпаление.

Заради широкия си обхват нарушаването на функцията на блуждаещия нерв може да повлияе на множество здравословни състояния. Освен кахексия, също и стомашно-чревни проблеми като гастропареза, синдром на раздразненото черво и киселинен рефлукс; сърдечно-съдови нарушения като нерегулярен пулс и ниско кръвно налягане; дихателни затруднения; хронични възпалителни и автоимунни болести като ревматоиден артрит и възпалителни чревни заболявания; както и неврологични и психични разстройства - депресия, тревожност, епилепсия и мигрена; метаболитни състояния като затлъстяване и метаболитен синдром.

Проучването предлага нова и обещаваща посока за лечение на състояние, за което досега не съществуваха ефективни терапии. Важно е, че използваните технологии вече са одобрени за клинична употреба, което означава, че новите методи биха могли да достигнат до пациенти сравнително бързо. В момента вече се провеждат клинични изпитвания, които трябва да покажат дали модулирането на блуждаещия нерв е безопасно и ефективно при лечение на кахексия при пациенти с рак.

При някои видове рак (например белодробен и панкреатичен) кахексията се среща при 85% от болните. Ако новите терапии се окажат успешни, това може да има огромно значение за подобряване на преживяемостта и качеството на живот на тези пациенти. В момента лечението на кахексия се ограничава до облекчаване на симптомите чрез хранене, медикаменти, физическа активност и терапия на основното заболяване.

Проучването дава надежда за създаване на ефективни терапевтични решения, насочени към възстановяване на връзката между мозъка и черния дроб чрез блуждаещия нерв. Така може да се предотврати или забави прогреса на кахексията, да се запази мускулната маса, да се подобри апетитът и реакцията към лечението, както и да се удължи животът на пациента.

Освен при рак новите открития могат да се приложат и при други заболявания, свързани със системно възпаление и дисфункция на органите като сърдечна недостатъчност, ХОББ и бъбречни заболявания.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТПС)