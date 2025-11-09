ТПС: Израелското правителство отпуска 310 милиона долара за трансформация на Беер Шева и Негев

Израелското правителство одобри днес всеобхватен план за развитие на Беер Шева и по-широкия регион Негев, като за целта ще отпусне близо 1 милиард шекела (310 милиона долара), съобщи израелската новинарска агенция ТПС.

Премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на финансите Бецалел Смотрич заявиха, че планът представлява историческа трансформация на района.

"Днес предлагаме мащабна програма за подпомагане на Беер Шева, на обща стойност над един милиард шекела. Това включва укрепване в много области, които са важни за гражданите - железопътен транспорт, научноизследователска и развойна дейност, поминък. Нашите действия ще укрепят целия регион Негев", каза Нетаняху.

В плана стъпва върху развитието на четири основни области. Приблизително 200 милиона шекела (61,3 милиона долара) ще бъдат предназначени за икономически растеж, включително създаването на център за приложни научноизследователски и развойни дейности. Инициативата има за цел да разшири екосистемата, свързваща академичните среди, индустрията и военните, като същевременно насърчава иновациите, кибертехнологиите, заетостта, туризма и съживяването на Стария град на Беер Шева като център за млади жители и туристи.

Транспортната инфраструктура също ще бъде обект на значителни инвестиции. Правителството планира да изгради железопътна линия, свързваща Беер Шева с околните предградия и съоръжения на Израелските отбранителни сили, включително с маршрут до нова болница.

Около 500 милиона шекела (153,2 милиона долара) ще бъдат отпуснати за подобряване на личната сигурност и качеството на живот. Това включва изграждането на нов полицейски участък и внедряване на съвременни технологични системи за справяне с регионалните предизвикателства пред сигурността. Здравните услуги ще бъдат подсилени с допълнителни психолози и служители на спешна помощ, докато програмите за градско обновяване, култура и спорт ще получат специална подкрепа.

За образованието и развитието на човешкия капитал са предвидени около 120 милиона шекела (36,8 милиона долара), като фокусът ще бъде върху обучение, СТЕМ образование и високи постижения във висшето образование. Планирано е изграждането на общински център за технологични професии, който да насърчава иновациите и развитието на работната сила в региона.

"Продължаваме да реализираме визия за развитие и процъфтяване на Негев, не с лозунги, а с бюджет и действия. Над един милиард шекела, които ще бъдат вложени в Беер Шева, са наистина добра новина за Негев и всички жители на региона. Благодаря на министър-председателя за сътрудничеството му и на всички мои колеги министри, които се мобилизираха", посочи министърът на финансите Бецалел Смотрич.

