Петнадесет затворници умряха в еквадорски затвор, има опасения от избухване на туберкулоза
Войник охранява затворниците в затвора "Литорал" в град Гуаякил, Еквадор, 4 февруари 2024 г. Снимка: AP/Cesar Munoz
Кито,  
15.12.2025 21:34
Властите, управляващи затворите в Еквадор, съобщиха днес, че 15 затворници в затвора "Литорал" в град Гуаякил са били открити мъртви между четвъртък и неделя, предаде Ройтерс.

Службата заяви, че причината за смъртта ще бъде определена от медицинските власти, и отбеляза, че телата на затворниците не показват признаци на насилие.

В отговор на въпрос от Ройтерс за причината за смъртта, властите заявиха, че не могат да предоставят подробности, докато не разследват всеки отделен случай на смърт.

Членове на семействата на затворници в "Литорал" заявиха, че затворът е бил място на избухване на туберкулоза по-рано тази година.

През ноември затворническите власти в Еквадор заявиха, че 10 затворници в затвора "Литорал" са били намерени мъртви и посочиха туберкулозата като възможна причина, докато се чакат резултатите от съдебномедицинската експертиза. Властите не коментираха публично отново причината за смъртта в този инцидент.

През последните месеци в затвора са били налице различни епизоди на насилие, включително най-малко 31 смъртни случая през ноември след ден на бунтове.

