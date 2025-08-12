Подробно търсене

Украйна съобщи, че се наблюдава дим в близост до товарното пристанище на Запорожката АЕЦ

Пламен Йотински
Украйна съобщи, че се наблюдава дим в близост до товарното пристанище на Запорожката АЕЦ
Запорожката АЕЦ. Снимка: АП
Запорожие,  
12.08.2025 18:02
 (БТА)
Украинското министерство на енергетиката съобщи днес, че е бил засечен дим в близост до товарното пристанище на окупираната от Русия Запорожка АЕЦ, предаде Ройтерс.

"В момента се установява точното място на пожара и възможните последици от него. Подчертаваме, че товарното пристанище се намира извън защитения периметър на централата", се казва в изявлението, публикувано в "Teлеграм".

В същото време министерството на енергетиката отбеляза, че този инцидент за пореден път насочва вниманието към заплахите, породени от руската окупация на най-голямата атомна електроцентрала в Европа, информира Укринформ.

В текста се подчертава, че всякакви провокации или военни действия на индустриалната площадка на Запорожката АЕЦ може да доведат до непредсказуеми и катастрофални последици за целия континент.

/НС/

