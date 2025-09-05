Подробно търсене

Русия е готова да обсъди ядреното гориво в украинската Запорожка атомна електроцентрала със САЩ, каза генералният директор на "Росатом"

Светослав Танчев
Русия е готова да обсъди ядреното гориво в украинската Запорожка атомна електроцентрала със САЩ, каза генералният директор на "Росатом"
Русия е готова да обсъди ядреното гориво в украинската Запорожка атомна електроцентрала със САЩ, каза генералният директор на "Росатом"
Руският президент Владимир Путин (вдясно) разговаря с генералния директор на руската държавна ядрена корпорация "Росатом" Алексей Лихачов в Кремъл, 15 октомври 2024 г. Снимка: Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Москва,  
05.09.2025 04:21
 (БТА)
Етикети

Генералният директор на руската държавна ядрена корпорация "Росатом" Алексей Лихачов заяви тази сутрин, че корпорацията му е готова да обсъди с американската компания "Уестингхаус" въпроса за ядреното гориво в украинската Запорожка атомна електроцентрала, съобщи агенция РИА Новости.

През юни Русия поиска от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да посредничи между Москва и Вашингтон за разрешаване на въпроса какво да се прави с американското ядрено гориво, съхранявано в украинската атомна електроцентрала, контролирана сега от руските сили, отбелязва Ройтерс.

Според Лихачов компанията "Уестингхаус" и американски официални представители в областта на енергетиката по-рано са повдигнали пред Русия въпроси, свързани с интелектуалната собственост, по повод на проблема с горивото.

/СХТ/

Свързани новини

20.08.2025 04:36

Украинска въздушна атака остави без ток части от контролираната от Москва украинска Запорожка област, съобщи назначеният от Русия губернатор

Украинска атака с дронове тази нощ предизвика прекъсване на електрозахранването в някои райони на контролираната от Русия украинска област Запорожие, заяви назначеният от Москва губернатор, цитиран от Ройтерс.
12.08.2025 19:18

Москва: Украинската армия обстрелва територията край Запорожката АЕЦ

Украинските войски са обстрелвали територията в близост до Запорожката АЕЦ, в резултат на което се е запалила суха растителност и има дим, заяви назначеният от Москва губернатор на окупираната от Русия част от украинската Запорожка област Евгений Балицки, цитиран от ТАСС.
04.07.2025 22:38

Възстановено е електроснабдяването на Запорожката АЕЦ, съобщиха от централата

Възстановено е електроснабдяването на контролираната от Русия украинска Запорожка АЕЦ, предадоха Ройтерс и ТАСС, като цитират изявление на назначеното от Русия ръководство на централата. Външната високоволтова линия към централата, прекъсната
02.07.2025 01:19

МААЕ проучва информация за атака с дронове миналата седмица близо до Запорожката атомна централа

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи снощи, че е била информирана за атака с дронове миналата седмица в близост до контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Украйна, предаде агенция Ройтерс.  Според информацията на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:34 на 05.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация