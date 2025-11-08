"Уестингхаус" ще доставя ядрено гориво на Унгария съгласно договор с унгарската държавна компания "Ем Ве Ем груп"

Подробно търсене

Илиян Цвейн
Снимка: AP/Keith Srakocic, архив
Питсбърг, САЩ,  
08.11.2025 16:52
 (БТА)

"Уестингхаус Електрик Къмпани" (Westinghouse Electric Company) и унгарската държавна компания "Ем Ве Ем груп" (MVM Group) подписаха договор за осигуряване на доставки на ядрено гориво за Унгария, съобщи изданието "Бизнес Уайър" (Business wire), цитирайки изявление на американската компания за ядрена енергетика, публикувано днес на страницата ѝ.

Партньорството ще осигури на атомната електроцентрала край унгарския град Пакш надеждни доставки на ядрено гориво, произведено в Европа.

Доставките за Унгария на свежо ядрено гориво от "Уестингхаус Електрик Къмпани" са планирани да започнат през 2028 г., ако бъдат получени необходимите лицензи.

"Нашето споразумение с "Уестингхаус" е ясен отговор на днешните енергийни предизвикателства и допълнително укрепва ролята на водещата базова електроцентрала в Унгария в доставките на енергия за вътрешния пазар. Тази стратегически важна стъпка ще направи експлоатацията на АЕЦ "Пакш" по-безопасна и по-гъвкава. Диверсифицираното снабдяване с гориво намалява външните рискове и осигурява предвидимост и достъпна енергия за семействата и корпоративните клиенти", заяви Карой Матрой, главен изпълнителен директор на "Ем Ве Ем груп", цитиран в съобщението.

"Очакваме с нетърпение да доставим гориво на "Уестингхаус" на АЕЦ "Пакш" и да работим с Унгария за постигането на целите ѝ за диверсификация на (доставките на ядрено) гориво", подчерта Тарик Чохо, президент на  "Уестингхаус Нюклеар Фюел" (Westinghouse Nuclear Fuel).

"С този договор вече обслужваме всички оператори на реактори от типа ВВЕР в Европа и Украйна, като им помагаме да увеличат сигурността на доставките си", допълни той.

"Уестингхаус Електрик Къмпани" достави първите горивни касети за реактори ВВЕР на АЕЦ "Ривне" в Украйна, а след това и за АЕЦ "Ловиса" във Финландия.

По-рано тази година за първи път компанията извърши и доставки на гориво за реактори ВВЕР с мощност 440 мегавата за АЕЦ "Дуковани" в Чехия.

Ядрено гориво на "Уестингхаус" използват още АЕЦ "Козлодуй" в България, АЕЦ "Темелин" в Чехия и украински атомни централи.

