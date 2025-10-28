Подробно търсене

Астана и Хелзинки обсъждат доставки на казахстански уран за финландски атомни електроцентрали

Илиян Цвейн
Изграждането на турбинната зала на финландския ядрен реактор "Олкилуото 3", 23 март 2011 г. Снимка: AP/Lehtikuva, Antti Aimo-Koivisto, архив
Астана,  
28.10.2025 20:08
 (БТА)

Казахстан обсъжда с Финландия да доставя уран за финландските атомни електроцентрали, заяви днес ръководителят на казахстанската агенция за ядрена енергия Алмасадам Саткалиев, цитиран от Ройтерс.

Финландската енергийна компания "Фортум" (Fortum) междувременно съобщи пред агенцията, че Казахстан е "потенциален доставчик" на ядрено гориво.

Саткалиев не разкри повече подробности за обемите или сроковете за започване на доставки, обсъждани по време на посещението на финландския президент Александър Стуб в казахстанската столица Астана.

Казахстан, най-големият производител на уран в света, е добил 23 270 тона уран през 2024 г. Правителството на страната планира да произведе между 25 000 и 26 500 тона уран тази година.

Финландия разполага с пет действащи ядрени реактора, разположени в две електроцентрали. Миналата година атомните мощности осигуряваха най-голям дял от производството на електроенергия във Финландия - 39 на сто, а ветрогенераторите, следващият по капацитет енергиен източник – 25 на сто.

От "Фортум" са съобщили за Ройтерс, че диверсифицират доставките на ядрено гориво за електроцентралата си в Ловиса "по цялата верига на доставки – от суров уран до услуги по преобразуване и обогатяване до пълно производство".

"Казахстан е значителен производител на уран и остава потенциален доставчик", допълниха от компанията в изявление. "Фортум" обаче отказа да коментира дали е взела участие в преговорите по темата в Астана.

Миналата година "Фортум" обяви, че е започнала да се снабдява с ядрено гориво от американската компания "Уестингхаус Електрик Къмпани" (Westinghouse Electric Company), тъй като цели постепенно да преустанови доставките от Русия.

/ИЦ/

