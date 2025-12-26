С растеж приключиха днешните сесии водещите фондови пазари в Азия

Водещите борсови индекси в Токио приключиха днешната сесия с повишения. Инвеститорите се насочиха към покупки на акции на компании, чиято финансова година приключва в края на декември, за да си осигурят дивиденти, предаде Киодо.

Основният индексът Nikkei 225 завърши с ръст от 342,60 пункта или 0,68 на сто до равнище 50 750,39 пункта, отбелязвайки втори пореден ден на растеж, след като вчера нарасна с 0,13 на сто.

По-широкият Topix също наддаде днес – с 0,15 на сто до 3423,06 пункта. На основния пазар най-силно поскъпнаха акциите на информационните и комуникационни компании, както и на фирмите за морски транспорт.

Управителят на Японската централна банка Кадзуо Уеда вчера потвърди готовността си за продължаване на вдигането на основните лихви от достигнатия 30-годишен връх от около 0,75 на сто, изтъквайки нарастващото доверие в постигането на целите за инфлацията на банката.

В реч пред най-голямото бизнес лоби в Япония, Уеда заяви, че тенденцията, при която както заплатите, така и цените се покачват умерено – ключов фактор, влияещ върху решенията на централната банка – ще се запази и през идната година.

„На фона на затягащите се условия на пазара на труда, поведението на фирмите при определяне на заплатите и цените се промени значително през последните години и постигането на целта за инфлация от 2 процента, съпроводена с увеличение на заплатите, непрекъснато приближава“, обясни централният банкер.

На валутния пазар днес доларът се разменяше за 156,36-38 йени спрямо 155,90-156 йени в Токио вчера.

Еврото се котираше на равнище 1,1772-1774 долара и 184,07-11 йени в сравнение с 1,1775-1788 долара и 183,78-82 йени в Токио.

Предимно с растеж завършиха днешните сесии и фондовите пазари в Китай и Южна Корея.

Водещият индекс на Шанхайската фондова борса Shanghai Composite нарасна с 0,10 на сто до 3963,68 пункта. Това е осма поредна сесия, в която индекса се увеличава – най-дългият му период на растеж от април, посочва Ройтерс.

В континенталната част на Китай индексът CSI 300 отчете ръст с 0,32 на сто до ниво 4657,24 пункта.

В Хонконг фондовите пазари почиват по повод коледните празници.

В южнокорейската столица Сеул борсовите индекси завършиха с растеж днешната сесия, водени от рязкото покачване на акциите на големите технологични компании, в това число „Самсунг Електроникс“ (Samsung Electronics) и „Ес Кей Хайникс“ (SK Hynix), информира Йонхап.

Водещият индекс Kospi прибави 0,51 на сто до 4129,68 пункта.

Уолстрийт вчера не работеше заради отбелязването на първия ден на Коледа. Очаква се борсовата търговия в Ню Йорк да бъде възобновена по-късно днес.