Зеленски каза, че е поискал от правителството да премахне ограниченията за пътуване, засягащи украинските мъже между 18 и 21 години

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че е поискал от правителството да премахне ограниченията за пътуване в чужбина, които засягат украинските мъже на възраст между 18 и 21 години, предаде Ройтерс.

"Смятам, че това е нещо положително и ще помогне на много млади украинци да запазят връзката си с Украйна и да се реализират в Украйна – най-вече в сферата на образованието", каза той в изявление. Зеленски уточни, че ограниченията вече ще важат за мъжете над 21-годишна възраст.

Повечето мъже между 18 и 60 години са годни за военна служба и по тази причина украинците в тази възрастова категория сега нямат право да пътуват в чужбина, тъй като страната все още е във военно положение заради войната с Русия, която продължава вече почти три години и половина.