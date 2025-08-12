Подробно търсене

Туск заяви, че Полша и Украйна не бива да позволяват на Русия да внесе смут в отношенията им преди срещата между Путин и Тръмп

Симеон Томов
Туск заяви, че Полша и Украйна не бива да позволяват на Русия да внесе смут в отношенията им преди срещата между Путин и Тръмп
Туск заяви, че Полша и Украйна не бива да позволяват на Русия да внесе смут в отношенията им преди срещата между Путин и Тръмп
Министър-председателят на Полша Доналд Туск говори пред полските законодатели (11.06.2025 г.). Снимка: АП/ Czarek Sokolowski
Варшава ,  
12.08.2025 16:52
 (БТА)
Етикети

Министър-председателят на Полша Доналд Туск заяви днес, че Русия се опитва да внесе смут в отношенията между Варшава и Киев преди ключовата среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, след като в страната се разрази скандал заради зрител, развял украинско националистическо знаме на концерт на Националния стадион във Варшава, предаде Ройтерс. 

Полша е един от най-верните поддръжници на Украйна, откакто руските въоръжени сили нахлуха в страната в началото на 2022 г., но някои поляци са уморени от многобройния наплив на украински бежанци от разкъсваната от конфликти страна, а напрежението заради историята на двете съседни държави, свързано с Волинското клане от времето на Втората световна война, понякога взема връх, което допълнително обтяга отношенията и дава тласък на полската крайна десница, обобщава Ройтерс. 

Редица поляци бяха разгневени от публикуван в социалните мрежи видеозапис, на който се вижда как зрител на концерт на Националния стадион във Варшава развява червено-черното знаме на Украинската въстаническа армия - партизанска антисъветска формация, която Полша обвинява, че е участвала в масовите убийства на поляци в областите Волиния, Галиция и Полесия в периода 1943-1945 г. 

Кулминацията на Волинското клане на поляци в предвоенните източнополски област Волиния и Галиция е на 11 юли 1943 г., когато украинските националистически бойци от Украинската въстаническа армия нападат около 100 полски села. Денят е известен като Кървавата неделя във Волиния и е официален възпоменателен ден в Полша. 

Туск заяви на правителствено заседание, че поляците и украинците не трябва да позволяват да бъдат разделени преди решаващата среща между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, която се очаква да се състои в петък в американския щат Аляска. 

"От гледна точка на полската сигурност е наистина от основно значение Путин да не получи подаръци преди тези преговори, а такъв подарък за Путин без съмнение би бил конфликтът между украинците и поляците", заяви полският премиер. "Това е точно ... целта на руските агенти и действията на Русия в Полша", добави той. 

Руското посолство във Варшава засега не е отговорило на запитването на Ройтерс за коментар във връзка със случая. 

Европейските лидери и украинският президент Володимир Зеленски планират утре да разговарят с Тръмп, преди срещата му в Аляска с Путин, на фона на опасенията, че Вашингтон, досега основен доставчик на оръжие за Украйна, може да наложи неблагоприятни мирни условия на Киев. 

Полицията във Варшава съобщи, че е задържала 109 души по време на концерт на беларуския рапър Макс Корж във връзка с престъпления, вариращи от притежание на наркотични вещества до нападение над служители по охраната. 

Туск заяви, че са в ход процедури за депортиране на 63 души след безредиците по време на концерта - 57 украинци и шестима беларуси. Украинецът, който бе заснет да развява знамето на Украинската въстаническа армия, се извини за действията си във видеозапис, публикуван в социалните мрежи, като заяви, че е искал само да покаже подкрепата си за Украйна. 

 

 

 

 

/НС/

Свързани новини

11.08.2025 22:47

ПАП: Полската армия трябва да бъде готова за всеки потенциален сценарий, каза Доналд Туск

Премиерът на Полша Доналд Туск каза, че полската армия трябва да бъде готова за потенциална ескалация на глобалните въоръжени конфликти. Той се позова на скорошното предупреждение на американски генерал за възможна координирана атака на Китай и Русия през следващата година и половина, съобщи полската новинарска агенция ПАП.
11.08.2025 19:43

Европа заяви, че на срещата на върха САЩ-Русия в петък не може да се вземе решение за размяната на земи в Украйна

Украйна и нейните поддръжници в Европа настояват, че САЩ и Русия не могат да вземат решение за размяна на земи зад гърба им на срещата на върха тази седмица, но европейците признават, че е малко вероятно Москва да се откаже от контрола върху украинските земи, които държи.
11.08.2025 17:10

Германия свиква в сряда видеоконферентна среща на европейски лидери за Украйна, съобщи Берлин

Германия ще организира в сряда видеконферентна среща на европейски лидери, за да обсъдят начини да накарат Русия да прекрати войната в Украйна. Тя ще се състои преди друг видеоконферентен разговор на европейските лидери, този път с президента на САЩ Доналд Тръмп. Това съобщи говорител на правителството в Берлин, цитиран от Ройтерс.
10.08.2025 10:54

Зеленски благодари на европейските лидери за съвместното изявление за мира в Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски благодари на европейските лидери за съвместно изявление за мира в страната му, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на държавния глава в социалната мрежа "Фейсбук". "Краят на войната трябва да бъде
08.08.2025 16:20

Министрите на външните работи на Украйна, Молдова и Румъния се срещнаха в Чернивци

В Чернивци започна среща Украйна-Молдова-Румъния във формат министри на външните работи - Андрий Сибига, Михай Попшой и Оана Цою, предаде Укринформ, като се позова на изявление на украинското външно министерство.
01.08.2025 15:57

Полша подписа договор за покупка на още южнокорейски танкове

Полша подписа втори договор на стойност няколко милиарда долара с южнокорейската промишлена група „Хюндай Ротем“ (Hyundai Rotem) за доставка на танкове в момент, когато Полша и съюзниците ѝ от НАТО укрепват отбранителните си способности след руската

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:11 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация