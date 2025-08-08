Подробно търсене

Министрите на външните работи на Украйна, Молдова и Румъния се срещнаха в Чернивци

Владимир Арангелов
Министрите на външните работи на Украйна, Молдова и Румъния се срещнаха в Чернивци
Министрите на външните работи на Украйна, Молдова и Румъния се срещнаха в Чернивци
Снимка: Укринформ
Киев,  
08.08.2025 16:20
 (БТА)
Етикети

В Чернивци започна среща Украйна-Молдова-Румъния във формат министри на външните работи - Андрий Сибига, Михай Попшой и Оана Цою, предаде Укринформ, като се позова на изявление на украинското външно министерство.

Министрите започнаха визитата си в Чернивци с посещение на Мемориала на героите от „Небесната стотица“ и съвместно отдаване на почит към украинските военнослужещи, дали живота си по време на продължаващата повече от десет години борба за свободата и независимостта на Украйна.

За първи път министрите на външните работи на Полша и Литва, Радослав Шикорски и Кестутис Будрис, ще се присъединят към срещата в онлайн формат.

„Комбинирането на тази два важни формата ще позволи да бъде заздравено взаимното допълване между тях и участващите страни и да се подчертае, че сигурността на Черно море и балтийския регион е неделима“, се казва в изявлението.

Дневния ред на министрите включва войната на Русия срещу Украйна, киберсигурността, противодействието на дезинформацията и на руската намеса във вътрешните работи на горепосочените страни, европейската и евро-атлантическата интеграция, енергийната сигурност, развитието на граничната инфраструктура и логистични маршрути, сигурността в Черно и в Балтийско море, както и в дунавския регион, и други въпроси, посочва Укринформ.

Цою посети Киев на 7 август. Това бе първото посещение на румънски външен министър от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 година.

/НС/

Свързани новини

08.08.2025 15:50

Журналистът-международник Николай Станоев пред #БТАПаралели: Защо не се сбъдна ултиматумът на Тръмп днес да има споразумение за край на войната в Украйна?

Никой не е очаквал да свърши войната и изведнъж оръжията да замлъкнат. Това каза за подкаста БТА Паралели Николай Станоев, старши отговорен редактор в дирекция „Международна информация“ на БТА по повод 8 август, денят, в който изтече ултиматумът на американския президент Доналд Тръмп за край на войната в Украйна.В ранните часове на деня Одеса бе подложена на масирана атака с дронове, както предаде кореспондентката на БТА. И точно тази атака според Станоев е „много показателна за това, че поне руската страна няма намерения да приключи войната в Украйна, докато не постигне своите цели“. Той дори вижда своеобразен модел: когато има преговори, руснаците нанасят масирани въздушни удари по Украйна, за да покажат недвусмислено, че не са се отказали от намерението си да я пречупят.
08.08.2025 15:37

АНСА: Джорджа Мелони разговоря по телефона с Тръмп и Зеленски за войната в Украйна

Премиерът на Италия Джорджа Мелони разговаря по телефона с американския президент Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, с които обсъди войната в Украйна, съобщи канцеларията на Мелони, цитирана от италианската новинарска агенция АНСА.
08.08.2025 15:28

Си Цзинпин: Китай се радва, че Русия и САЩ поддържат контакти и подобряват отношенията си

Китай се радва, че Русия и САЩ поддържат контакти и подобряват отношенията си, заяви китайският президент Си Цзинпин в телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, предаде ТАСС.
08.08.2025 13:48

АП: Доверието в Зеленски нямалява дори след като промени решението си да прокара закон, който предизвика протести

Украинският президент Володимир Зеленски се отказа бързо миналия месец от решението си да прокара закон за ограничаване на правомощията на антикорупционната агенция в страната, след като обявяването му доведе до големи протести – първата заплаха за стабилността на неговото управление от началото на руската инвазия.
08.08.2025 11:24

САЩ трябва да продължат с налагането на санкции на Русия, заяви финландската външна министърка

Финландската външна министърка Елина Валтонен заяви, че се надява американският президент Доналд Тръмп да продължи с плановете си за налагане на Русия на санкции, които ще помогнат за слагане на край на конфликта в Украйна, предаде Ройтерс.
08.08.2025 11:08

Институтът за изследване на войната: Руските дронове вероятно вече успяват да поразяват цели в близкия тил на украинската армия

Руските дронове вероятно вече успяват да поразяват цели в близкия тил на украинската армия зад фронтовата линия, отчита на своя сайт Институтът за изследване на войната.
08.08.2025 09:44

Един човек пострада в резултат на атака с дронове в Одеса и областта, съобщи областният управител

Един човек пострада в резултат на нощната атака с дронове в Одеса и областта, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм. По информация на областния управител пострадалият е пазач на
08.08.2025 08:54

Предстоящата среща на Тръмп и Путин е водеща тема в западния печат

Появилата се вчера в медийното пространство новина за предстоящата среща на американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин е днес водеща тема в западния печат. В. "Дейли телеграф" обръща внимание на думите на Тръмп, че е готов да се срещне с Путин и без украинският президент Володимир Зеленски да присъства на срещата. По този начин президентът на САЩ се дистанцира от даденото по-рано обещание, че би участвал само в тристранни преговори.
08.08.2025 02:23

Тръмп използва митата като инструмент на външната политика, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт

Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва митата като инструмент на външната политика, като налага вторични мита върху индийски стоки заради купуването на руски петрол от Индия, каза снощи американският министър на финансите Скот Бесънт в интервю за телевизия "Фокс нюз", предаде Ройтерс.
08.08.2025 00:27

Тръмп каза, че ще се срещне с Путин дори ако руският лидер не се срещне с украинския президент Зеленски

Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин дори ако той не се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, предаде Асошиейтед прес.
07.08.2025 23:53

Зеленски иска по-голямо европейско влияние в преговорите за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски се изказа тази вечер в подкрепа на по-голямо европейско влияние в сегашните преговори между САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна, предаде ДПА, като се позова на вечерното му видеообръщение.
07.08.2025 20:31

Путин се срещна в Кремъл с индийския съветник по националната сигурност Аджит Довал

Руският президент Владимир Путин прие съветника по националната сигурност на индийския премиер Нарендра Моди Аджит Довал. До посещението се стигна на фона на решението на Вашингтон да увеличи митата върху индийските стоки поради покупките на руски
07.08.2025 19:31

МОЛДПРЕС: Молдова и Украйна удължиха двустранното споразумение за либерализация на транзитния транспорт

Република Молдова и Република Украйна решиха да удължат двустранното споразумение за либерализация на транзитния транспорт до края на 2027 г., предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.
07.08.2025 18:54

Ройтерс: Въпреки западните санкции руски производител на експлозиви е закупил оборудване, произведено от германската компания "Сименс"

Руски държавен производител на взривни вещества е заобиколил западните санкции, като е закупил оборудване, произведено от германската компания "Сименс" (Siemens AG) чрез посредник, внасящ технологии от Китай. Сделката е част от стремежа на Москва да
07.08.2025 17:54

Путин и Тръмп може да се срещнат в идните дни, като вероятно това може да стане в ОАЕ

Кремъл обяви днес, че среща между президентите на Русия и на САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп е предвидена за идните дни, но същевременно изключи за момента възможността за среща на върха с участието и на украинския президент Володимир Зеленски,
07.08.2025 17:07

Фон дер Лайен съобщи, че е обсъдила със Зеленски развитието на ситуацията около Украйна и следващите стъпки

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес каза, че е разговаряла с украинския президент Володимир Зеленски за развитието на ситуацията около Украйна през последните дни и следващите стъпки, предаде Ройтерс. "Обсъдихме
07.08.2025 14:37

Войната в Украйна предизвика напрежение и в Православната църква в Казахстан

Ползващ се с медийна известност духовник, противопоставящ се на войната в Украйна, ще се обърне към Константинополската патриаршия, за да създаде в Казахстан независима от Москва православна църква, предаде Франс прес, като отбелязва, че Русия се опитва да запази влиянието си в централноазиатската страна.
07.08.2025 14:34

Европа трябва да участва в мирния процес в Украйна, заяви Зеленски след разговор с Мерц

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Европа трябва да участва в мирния процес между Киев и Москва, предаде Ройтерс, като цитира изявление на украинския държавен глава, направено след разговор с германския канцлер Фридрих
07.08.2025 13:15

Украйна обяви, че продължават да текат доставките по ударения от Русия газопровод, който минава през България

Доставките на газ по атакуваната с дронове от Русия вчера междусистемна газова връзка "Орловка" по Трансбалканския газопровод при село Новосилске в украинската Одеска област продължават да текат и днес, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на украинската газопреносна компания оператор.
07.08.2025 11:23

Кремъл обяви, че е постигната договореност за среща Путин - Тръмп в близките дни; предложението е било на американската страна, каза Ушаков

Външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че е постигната договореност за среща мегжду президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, в близките дни, предаде ТАСС. Двете страни са пристъпили към подготовката ѝ,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:43 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация