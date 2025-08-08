Министрите на външните работи на Украйна, Молдова и Румъния се срещнаха в Чернивци

В Чернивци започна среща Украйна-Молдова-Румъния във формат министри на външните работи - Андрий Сибига, Михай Попшой и Оана Цою, предаде Укринформ, като се позова на изявление на украинското външно министерство.

Министрите започнаха визитата си в Чернивци с посещение на Мемориала на героите от „Небесната стотица“ и съвместно отдаване на почит към украинските военнослужещи, дали живота си по време на продължаващата повече от десет години борба за свободата и независимостта на Украйна.

За първи път министрите на външните работи на Полша и Литва, Радослав Шикорски и Кестутис Будрис, ще се присъединят към срещата в онлайн формат.

„Комбинирането на тази два важни формата ще позволи да бъде заздравено взаимното допълване между тях и участващите страни и да се подчертае, че сигурността на Черно море и балтийския регион е неделима“, се казва в изявлението.

Дневния ред на министрите включва войната на Русия срещу Украйна, киберсигурността, противодействието на дезинформацията и на руската намеса във вътрешните работи на горепосочените страни, европейската и евро-атлантическата интеграция, енергийната сигурност, развитието на граничната инфраструктура и логистични маршрути, сигурността в Черно и в Балтийско море, както и в дунавския регион, и други въпроси, посочва Укринформ.

Цою посети Киев на 7 август. Това бе първото посещение на румънски външен министър от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 година.