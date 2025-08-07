Зеленски иска по-голямо европейско влияние в преговорите за Украйна

Подробно търсене

Светослав Танчев
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: Tetiana Dzhafarova/Pool Photo via AP
Киев,  
07.08.2025 23:53
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски се изказа тази вечер в подкрепа на по-голямо европейско влияние в сегашните преговори между САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна, предаде ДПА, като се позова на вечерното му видеообръщение.

"Всички решения, които трябва да бъдат взети, за да се сложи край на тази война и да се гарантира сигурността, всъщност засягат цяла Европа", каза президентът на Украйна.

Зеленски заяви, че сегашният конфликт е война на Русия не само срещу Украйна, но и "в Европа и срещу Европа".

По думите му затова са планирани срещи на европейско равнище за координиране на позициите. "Гласът на Европа трябва да повлияе на процесите", каза украинският лидер.

След телефонни разговори с германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Зеленски планира да проведе и телефонен разговор с италианския премиер Джорджа Мелони.

Кремъл обяви днес, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да преговаря с руския президент Владимир Путин следващата седмица за прекратяване на войната в Украйна.

Зеленски ще се включи в преговорите на по-късен етап, отбелязва ДПА.

08.08.2025 00:27

Тръмп каза, че ще се срещне с Путин дори ако руският лидер не се срещне с украинския президент Зеленски

Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин дори ако той не се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, предаде Асошиейтед прес.
07.08.2025 17:54

Путин и Тръмп може да се срещнат в идните дни, като вероятно това може да стане в ОАЕ

Кремъл обяви днес, че среща между президентите на Русия и на САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп е предвидена за идните дни, но същевременно изключи за момента възможността за среща на върха с участието и на украинския президент Володимир Зеленски,
07.08.2025 17:07

Фон дер Лайен съобщи, че е обсъдила със Зеленски развитието на ситуацията около Украйна и следващите стъпки

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес каза, че е разговаряла с украинския президент Володимир Зеленски за развитието на ситуацията около Украйна през последните дни и следващите стъпки, предаде Ройтерс. "Обсъдихме
07.08.2025 15:36

Зеленски е обсъдил с Макрон телефонния си разговор с Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски днес е провел телефонен разговор с френския си колега Еманюел Макрон, за да сподели с него гледната си точка за вчерашния си телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.
07.08.2025 15:33

Путин заяви, че едно от най-подходящите места за среща с американския му колега Доналд Тръмп са ОАЕ

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че едно от най-подходящите места за среща с американския му колега Доналд Тръмп са Обединените арабски емирства, предадоха световните агенции. "Ние имаме много приятели, които са готови да ни помогнат да
07.08.2025 14:34

Европа трябва да участва в мирния процес в Украйна, заяви Зеленски след разговор с Мерц

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Европа трябва да участва в мирния процес между Киев и Москва, предаде Ройтерс, като цитира изявление на украинския държавен глава, направено след разговор с германския канцлер Фридрих

