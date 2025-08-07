Зеленски иска по-голямо европейско влияние в преговорите за Украйна

site.btaЗеленски иска по-голямо европейско влияние в преговорите за Украйна
Украинският президент Володимир Зеленски се изказа тази вечер в подкрепа на по-голямо европейско влияние в сегашните преговори между САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна, предаде ДПА, като се позова на вечерното му видеообръщение.
"Всички решения, които трябва да бъдат взети, за да се сложи край на тази война и да се гарантира сигурността, всъщност засягат цяла Европа", каза президентът на Украйна.
Зеленски заяви, че сегашният конфликт е война на Русия не само срещу Украйна, но и "в Европа и срещу Европа".
По думите му затова са планирани срещи на европейско равнище за координиране на позициите. "Гласът на Европа трябва да повлияе на процесите", каза украинският лидер.
След телефонни разговори с германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Зеленски планира да проведе и телефонен разговор с италианския премиер Джорджа Мелони.
Кремъл обяви днес, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да преговаря с руския президент Владимир Путин следващата седмица за прекратяване на войната в Украйна.
Зеленски ще се включи в преговорите на по-късен етап, отбелязва ДПА.
/СХТ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина