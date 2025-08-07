Подробно търсене

Габриела Големанска
Путин заяви, че едно от най-подходящите места за среща с американския му колега Доналд Тръмп са ОАЕ
Президентът на Русия Владимир Путин прие в Кремъл президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян. Снимка: Alexander Nemenov/Pool Photo via AP
Москва,  
07.08.2025 15:33
 (БТА)

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че едно от най-подходящите места за среща с американския му колега Доналд Тръмп са Обединените арабски емирства, предадоха световните агенции.

"Ние имаме много приятели, които са готови да ни помогнат да организираме мероприятие от подобен род. Един от нашите приятели е президентът на Обединените арабски емирства“, добави Путин след края на срещата му с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, състояла се в Кремъл.

Путин заяви още, че интересът за среща между лидерите на САЩ и Русия е бил проявен и от двете страни.

Относно евентуална среща с украинския президент Володимир Зеленски Путин заяви, че според него условия за провеждане на такава среща все още няма.

"Нямам нищо против като цяло, това е възможно, но някои условия трябва да бъдат изпълнени за това. Но за жалост ние сме все още далеч от тези условия“, каза Путин относно евентуална среща със Зеленски.

/ЛМ/

Към 16:10 на 07.08.2025 Новините от днес

