Дипломация на високи обороти преди изтичането на ултиматума на САЩ към Русия за войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин проведе вчера преговори със специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф - в Москва, броени дни преди крайния срок, поставен от Белия дом, за сключване на мирно споразумение с Украйна. Ако такова не бъде постигнато, Русия може да се изправи пред тежки икономически санкции, които биха засегнали и страните, купуващи руски петрол, предаде Асошиейтед Прес.

Срещата между Путин и Уиткоф е продължила около три часа по информация на Кремъл. Външнополитическият съветник на Путин, Юрий Ушаков, заяви, че двамата са провели "полезен и конструктивен разговор", съсредоточен върху "кризата в Украйна". Те са обсъдили и "перспективите за евентуално стратегическо сътрудничество" между САЩ и Русия.

Стив Уиткоф, който е доверен човек на Доналд Тръмп за "мисиите на мира", вече е срещал Владимир Путин няколко пъти, но нито един от разговорите им не доведе до промяна в позицията на руския лидер, отбеляза АФП.

Владимир Путин и американският пратеник се ръкуваха сърдечно и с усмивки в началото на срещата си в пищна зала в Кремъл, се вижда на кадри, разпространени от руското президентство.

Тръмп съобщи в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл", че Уиткоф е имал "изключително продуктивна среща" с Путин, на която е постигнат "голям напредък". Той добави, че е информирал европейските съюзници за резултатите от срещата и че те ще работят за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна "в идните дни и седмици".

По-рано вчера представител на Белия дом каза, че САЩ все още възнамеряват да наложат вторични санкции срещу Русия в петък, когато изтича десетдневният ултиматум, поставен от Тръмп. Белият дом все още не е разкрил подробности за санкциите.

Вашингтон заплаши с тежки мита и други икономически мерки, ако кръвопролитията не спрат.

Тръмп също така заплаши да наложи мита на държави, които купуват руски петрол - ход, който може рязко да повиши митата за Китай и Индия. Във вторник той каза, че все още не е обявил конкретна ставка за митата, а намекна, че решението му ще зависи от изхода на срещата с Путин. Американският лидер изразява все по-голямо разочарование от Путин заради засилените руски удари по цивилни райони в Украйна, насочени към подкопаване на бойния дух и обществената подкрепа за войната, посочва АП.

Засилените атаки продължават въпреки призивите на Тръмп към руския лидер през последните месеци да прояви сдържаност.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи снощи, че е разговарял по телефона с Тръмп след срещата на Уиткоф с Путин. Той каза, че европейски лидери също са участвали в разговора и че са обсъдили "това, което е било казано в Москва".

"Нашата обща позиция с партньорите ни е напълно ясна: войната трябва да приключи", заяви Зеленски. "Всички искаме траен и надежден мир. Русия трябва да прекрати започнатата от нея война", добави украинският президент. Той не предостави подробности за разговора.

Западни анализатори и украински представители смятат, че Путин печели време и избягва сериозни преговори, докато руските сили се опитват да завземат още украински територии. Започналата през пролетта руска офанзива, която се очаква да продължи през есента, напредва по-бързо от миналогодишната, но с бавни и скъпо струващи постижения и без да превземе нито един голям град.

Ситуацията по фронтовата линия е критична за украинските сили, но отбраната не е пред колапс, смятат анализатори.

Засилването на дипломатическия и икономически натиск върху Кремъл крие риск от ескалация на международното напрежение, особено предвид влошените отношения между Русия и САЩ. Путин не е дал индикации, че е готов на отстъпки. Напротив - руският лидер и висши представители на Кремъл продължават да изтъкват военната мощ на страната, допълва АП.

Миналата седмица Путин обяви, че новата руска хиперзвукова ракета, която според него не може да бъде прехваната от сегашните системи за противовъздушна отбрана на НАТО, вече е в експлоатация.

Във вторник Русия съобщи, че вече не се смята за обвързана със самоналожения мораториум върху разполагането на ракети със среден обсег, способни да носят ядрени бойни глави - ход, който може да постави началото на нова надпревара във въоръжаването.

Бившият руски президент Дмитрий Медведев предупреди, че войната в Украйна може да доведе до въоръжен сблъсък между Русия и САЩ. В отговор Тръмп нареди предислокация на две американски ядрени подводници по-близо до Русия.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в понеделник приветства визитата на Уиткоф. "Считаме разговорите с Уиткоф за важни, съдържателни и много полезни", каза той.

Първоначално Тръмп даде на Москва 50-дневен срок, но впоследствие съкрати ултиматума, след като Кремъл продължи да бомбардира украински градове. Въпреки това самият Тръмп изрази съмнение относно ефективността на санкциите, като в неделя заяви, че Русия се е оказала "доста добра в избягването на санкции". "Те са хитри хора", каза той по адрес на руснаците.

Американският президент, който възобнови контактите си с Путин след завръщането си в Белия дом с надеждата да сложи бързо край на конфликта в Украйна, все по-открито изразява разочарованието си от руския лидер, посочва АФП.

Кремъл настоява, че международните санкции, наложени след инвазията в Украйна през февруари 2022 г., имат ограничено въздействие. Украйна обаче твърди, че санкциите подкопават руската военна машина и призовава западните си съюзници да ги засилят.

Тръмп намекна вчера на брифинг в Овалния кабинет, че "има голяма вероятност скоро да се състои среща" с Путин, без да уточнява дата или място. Той каза това в отговор на въпрос относно възможна среща с руския президент, както и с украинския държавен глава. Според американската преса Доналд Тръмп обмисля да се срещне лично с руския президент още през следващата седмица, преди тройна среща с Володимир Зеленски.

Американският лидер е разкрил плановете си във вчерашния телефонен разговор със Зеленски, в който участие са взели и европейски лидери, пише в. "Ню Йорк Таймс". Това са били британският премиер Киър Стармър, президентът на Финландия Александер Стуб, канцлерът на Германия Фридрих Мерц и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Включили са се и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, както и Уиткоф.

Подобна среща на четири очи би била първата между президент на САЩ и руския президент след срещата на Джо Байдън с Путин в Женева през юни 2021 г. - около осем месеца преди Русия да започне най-голямото нападение срещу европейска държава от Втората световна война насам. Путин и Зеленски не са се срещали от декември 2019 г. и не крият презрението си един към друг, отбелязва Ройтерс.