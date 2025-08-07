Подробно търсене

Русия и Индия подчертаха ангажимента си към двустранното си стратегическо сътрудничество след влизането в сила на новите мита на Тръмп

Николай Велев
Русия и Индия подчертаха ангажимента си към двустранното си стратегическо сътрудничество след влизането в сила на новите мита на Тръмп
Русия и Индия подчертаха ангажимента си към двустранното си стратегическо сътрудничество след влизането в сила на новите мита на Тръмп
Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу се ръкува със съветника по националната сигурност на Индия Аджит Довал в кулоарите на среща на БРИКС в Санкт Петербург, 11 септември 2024 г. Снимка: Алексей Даничев/Photo host brics-russia2024.ru via AP
Москва ,  
07.08.2025 15:57
 (БТА)

Русия и Индия подчертаха ангажимента си към двустранното си стратегическо сътрудничество по време на преговори в Москва, състояли се броени часове след като наложените от американския президент Доналд Тръмп нови по-високи мита на вноса на индийски стоки влязоха в сила, предаде Ройтерс. 

Индийският съветник по националната сигурност Аджит Довал заяви по време днешните консултации, че Делхи очаква визита на руския президент Владимир Путин до края на годината. "С радост научихме, че президентът Путин ще посети нашата страна в края на годината. Много е важно срещата на върха да определи нови насоки за развитие и да доведе до съществен, осезаем резултат в преговорите. Затова се надявам, че тази среща ще ни даде възможност да оценим позициите си, да се подготвим за срещата на върха", каза Довал, цитиран от ТАСС. Той отбеляза, че Делхи и Москва са установили "много добри отношения", които се ценят високо в Индия. "Това е стратегическо партньорство между нашите страни. Сътрудничим си на високо равнище и тези срещи помагат за укрепване на отношенията ни", добави той.

"Настроени сме за по-нататъшно активно сътрудничество за формиране на нов, по-справедлив и устойчив световен ред, гарантиране на върховенството на международното право и съвместна борба със съвременните предизвикателства и заплахи", каза от своя страна Шойгу.

Индия и Китай станаха водещи купувачи на руски суров петрол, откакто Москва нахлу в Украйна през февруари 2022 г. и Западът наложи санкции срещу Русия, припомня Ройтерс. 

Новите 25-процентни американски мита за вноса на стоки от Индия са сигнал, че американско-индийските отношения са стигнали до най-ниската си точка от началото на втория президентски мандат на Тръмп, коментира Ройтерс. САЩ са най-големият експортен пазар за Индия. Тръмп отправи предупреждение, че ще предприеме мерки срещу държавите, които купуват руски петрол, още преди да наложи новите мита за индийски стоки. С подписания в сряда указ за въвеждане на допълнителни 25% мита върху вносни стоки от Индия, общото облагане на индийския износ към американския пазар достигна 50%. 

Кремъл във вторник обвини САЩ, че упражняват незаконен търговски натиск върху Делхи и подчерта, че Индия има право сама да решава с кого да търгува.

Индийските държавни рафинерии спряха да купуват руски петрол заради свиването на процентния дял на намалението на руски енергоносители. Частните рафинерии "Рилайънс индъстрис" (Reliance Industries) и "Наяра" (Nayara) са най-големите купувачи на руски петрол в Индия, сочат търговски данни, цитирани от Ройтерс. 

Запознат с въпроса индийски представител заяви за британската новинарска агенция, че по време на посещението си в Москва Довал ще обсъди покупките на руски суров петрол. Освен това се очаква да бъде коментирано и сътрудничеството между Индия и Русия в областта на сигурността.

През 2018 г. Индия подписа с Русия договор за закупуването пет зенитно-ракетни системи с голям обсег С-400 "Триумф", които по думите на индийските власти са нужни за противопоставяне на заплахи от страна на Китай. Военното оборудване възлиза на 5,5 млрд. долара. Доставките на системите се забавиха няколко пъти. Очаква се Москва да достави ракетите за последните две системи С-400 през 2026 и 2027 г.

Делхи традиционно силно разчита на вноса на оръжия от Русия, но през последните години драстично намали обема на тези доставки и се преориентира към западни производители.

/НС/

Свързани новини

07.08.2025 11:19

Дипломация на високи обороти преди изтичането на ултиматума на САЩ към Русия за войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин проведе преговори със специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф - в Москва вчера, броени дни преди крайния срок, поставен от Белия дом, за сключване на мирно споразумение с Украйна. Ако
07.08.2025 10:25

Индийският премиер Моди заяви, че няма да прави компромис с интересите на местните земеделци в контекста на наложените от Тръмп мита

Министър-председателят на Индия Нарендра Моди обяви днес, че няма да прави компромиси с интересите на индийските земеделци, дори и "да плати висока цена за това", предаде Ройтерс. Това бе първият коментар на премиера по повод наложените от американския президент Доналд Тръмп мита от 50 процента върху индийските стоки, внасяни в САЩ, уточнява световната агенция.
06.08.2025 21:22

Тръмп се похвали с напредък в разговорите с Русия, но Белият дом каза, че продължава планирането на вторичните санкции

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че специалният му пратеник Стив Уиткоф е постигнал „голям напредък“ на срещата си с руския президент Владимир Путин в момент, когато Вашингтон продължава с подготовката си за налагане на санкции в петък, предаде Ройтерс.
06.08.2025 17:25

Доналд Тръмп удвои митата върху стоките от Индия заради доставките на руски петрол за азиатската страна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа днес указ за въвеждане на допълнително мито от 25 на сто върху вносни стоки от Индия, предаде Ройтерс. Мярката е мотивирана с това, че Индия "пряко или косвено" е внасяла руски петрол въпреки западните
05.08.2025 16:21

Поевтиняването на енергоизточниците ще накара Путин да "спре да избива хора", заяви американският президент Доналд Тръмп

Намаляващите цени на енергоизточниците могат да окажат натиск върху руския президент Владимир Путин да прекрати войната в Украйна. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за телевизия Си Ен Би Си, цитирано от Ройтерс. "Ако енергията
04.08.2025 18:47

САЩ ще наложат значителни мита на Индия заради покупките на руски петрол, заяви президентът Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще увеличи значително митата за стоки от Индия заради покупките ѝ на руски петрол, съобщи Ройтерс. В публикация в социалната мрежа "Трут соушъл" Тръмп написа, че "Индия не само купува огромни количества
04.08.2025 08:41

Новите американски мита за внос на стоки от Индия променят перспективите пред отношенията между Делхи и Вашингтон

Американският президент Доналд Тръмп в сряда обяви, че от 7 август ще наложи 25-процентни мита върху целия индийски износ за САЩ и добави, че Индия ще бъде санкционирана с "неуточнена глоба" за това, че купува петрол и оръжия от Русия, предадоха
02.08.2025 13:19

"Ню Йорк Таймс": Индия ще продължи да купува руски петрол въпреки заплахите на Тръмп

Представители на индийските власти заявиха, че страната им ще продължи да купува петрол от Русия въпреки заплахата от санкции, които президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че ще наложи, пише в. "Ню Йорк Таймс".Ройтерс отбелязва, че понастоящем не разполага с потвърждение на информацията. Белият дом, индийското външно министерство и министерството на петрола и природния газ на Индия засега не са откликнали на молбите за коментар.
01.08.2025 17:30

Наложените нови санкции от САЩ принудиха танкери с руски петрол да се отклонят от поет към Индия курс, предаде Ройтерс

Най-малко два танкера, натоварени с руски петрол, предназначен за рафинерии в Индия, са се отклонили към други дестинации след наложените нови санкции на САЩ, предаде Ройтерс, позовавайки се на търговски източници и на данни на търговските потоци на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:10 на 07.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация