ПТИ: Китай приветства планираното посещение на премиера Нарендра Моди за участие в срещата на върха на ШОС

Пекин днес приветства планираното посещение на индийския премиер Нарендра Моди в Китай за участие в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин, която ще се състои по-късно този месец, предаде новинарска агенция ПТИ.

Китай изрази надежда, че форумът ще бъде белязан от " солидарност, приятелство и ползотворни резултати".

Очаква се Моди да посети Китай по-късно този месец - за първи път от седем години, за да участва в годишната среща на върха на ШОС.

"Китай приветства посещението на премиера Моди в страната за срещата на върха на ШОС в Тяндзин", заяви говорителят на китайското външно министерство Гуо Цзякун в отговор на журналистически въпрос относно съобщенията за планираното участие на индийския лидер във форума, насрочен за 31 август и 1 септември.

"Вярваме, че с общите усилия на всички страни срещата на върха в Тяндзин ще се превърне в среща на солидарност, приятелство и плодотворни резултати, а ШОС ще навлезе в нов етап на висококачествено развитие, характеризиращо се с по-голяма солидарност, координация, динамика и продуктивност", добави Гуо. Говорителят на дипломатическото ведомство отбеляза, че във форума ще участват лидерите на повече от 20 държави, включително всички страни членки на ШОС и ръководителите на 10 международни организации. "Срещата на върха на ШОС в Тяндзин ще бъде най-мащабната среща на върха от създаването на ШОС", каза още Гуо.

Очаква се Моди първо да посети я Япония на 29 август, а след това да отпътува за Китай. Все още няма официално потвърждение за визитите на индийския премиер в двете азиатски страни.

Моди за последен път посети Китай през юни 2018 г., за да присъства на срещата на върха на ШОС. Си пристигна в Индия през октомври 2019 г. за втората "неофициална среща на върха". В последствие обаче в отношенията между двете страни възникна напрежение поради военен сблъсък по общата им граница в източната част на хималайския район Ладак. Военната конфронтация в Ладак започна през май 2020 г., като сблъсъците в долината Галван през юни същата година доведоха до сериозно обтягане на отношенията между двете страни.

През ноември миналата година приключи процесът по изтегляне на военните части на Индия и Китай от последните две точки на напрежение - Демчок и Депсанг - съгласно споразумение, финализирано на 21 октомври миналата година.

ШОС, в която членуват Индия, Китай, Русия, Пакистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран и Беларус, е влиятелен икономически блок и съюз за сигурност, който се превърна в една от най-големите трансрегионални международни организации. Той е основан на среща на върха в Шанхай през 2001 г. от президентите на Русия, Китай, Киргизката република, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. През 2017 г. Пакистан стана постоянен член заедно с Индия. Иран се присъедини към групата през 2023 г., а Беларус - през 2024 г.

(Тази новина се разпространява по договор между БТА и ПТИ)