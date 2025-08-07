Путин се срещна в Кремъл с индийския съветник по националната сигурност Аджит Довал

Руският президент Владимир Путин прие съветника по националната сигурност на индийския премиер Нарендра Моди Аджит Довал. До посещението се стигна на фона на решението на Вашингтон да увеличи митата върху индийските стоки поради покупките на руски петрол от страна на Делхи, предаде Франс прес, цитирайки кратко изявление на Кремъл.

Индийски медии твърдяха, че съветникът е пристигнал в Москва късно вечерта във вторник.

САЩ решиха вчера да наложат 50-процентни мита върху индийските стоки, като обвиниха Делхи, че продължава да купува руски петрол въпреки конфликта в Украйна. Индия е вторият по големина купувач на руски петрол след Китай.

Руската икономика е силно зависима от износа на въглеводороди, чиито приходи се използват за финансиране на пълномащабната инвазия, предприета от Русия срещу Украйна през 2022 г.

САЩ са най-големият търговски партньор на Индия, като Делхи изнася стоки на стойност 87,4 млрд. долара за страната.

По-рано днес Аджит Довал се срещна и със секретаря на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу.

Съветникът спомена за предстоящо посещение на Владимир Путин в Индия до края на годината, като заяви, че датите са "почти финализирани".

„Ангажирани сме с по-нататъшно активно сътрудничество, за да създадем нов, по-справедлив и устойчив световен ред, да гарантираме върховенството на международното право и да се борим заедно със съвременните предизвикателства и заплахи“, заяви Шойгу пред Довал.

"Сега сме установили много добри отношения, които ценим много – стратегическо партньорство между двете страни", каза, от своя страна Довал.