Путин се срещна в Кремъл с индийския съветник по националната сигурност Аджит Довал

Алексей Маргоевски
Руският президент Владимир Путин и секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу разговарят с индийския премиерски съветник по въпросите на националната сигурност Аджит Довал при предишно негово посещение в Русия, 12 септември 2024 г. Снимка: Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Москва,  
07.08.2025 20:31
 (БТА)
Руският президент Владимир Путин прие съветника по националната сигурност на индийския премиер Нарендра Моди Аджит Довал. До посещението се стигна на фона на решението на Вашингтон да увеличи митата върху индийските стоки поради покупките на руски петрол от страна на Делхи, предаде Франс прес, цитирайки кратко изявление на Кремъл.

Индийски медии твърдяха, че съветникът е пристигнал в Москва късно вечерта във вторник.

САЩ решиха вчера да наложат 50-процентни мита върху индийските стоки, като обвиниха Делхи, че продължава да купува руски петрол въпреки конфликта в Украйна. Индия е вторият по големина купувач на руски петрол след Китай.

Руската икономика е силно зависима от износа на въглеводороди, чиито приходи се използват за финансиране на пълномащабната инвазия, предприета от Русия срещу Украйна през 2022 г.

САЩ са най-големият търговски партньор на Индия, като Делхи изнася стоки на стойност 87,4 млрд. долара за страната.

По-рано днес Аджит Довал се срещна и със секретаря на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу.

Съветникът спомена за предстоящо посещение на Владимир Путин в Индия до края на годината, като заяви, че датите са "почти финализирани".

„Ангажирани сме с по-нататъшно активно сътрудничество, за да създадем нов, по-справедлив и устойчив световен ред, да гарантираме върховенството на международното право и да се борим заедно със съвременните предизвикателства и заплахи“, заяви Шойгу пред Довал.

"Сега сме установили много добри отношения, които ценим много – стратегическо партньорство между двете страни", каза, от своя страна Довал.

/ВС/

Свързани новини

07.08.2025 15:57

Русия и Индия подчертаха ангажимента си към двустранното си стратегическо сътрудничество след влизането в сила на новите мита на Тръмп

Русия и Индия подчертаха ангажимента си към двустранното си стратегическо сътрудничество по време на преговори в Москва, състояли се броени часове след като наложените от американския президент Доналд Тръмп нови по-високи мита на вноса на индийски стоки влязоха в сила, предаде Ройтерс.

