Николай Велев
ПТИ: Нарендра Моди призова индийските младежи да разработват иновации, които да помогнат за укрепването на Индия и нейната самостоятелност
Нарендра Моди се обръща към нацията от крепостната стена на Червения форт по време на честванията на Деня на независимостта на Индия, 15 август 2025 г. Снимка: АП/Маниш Сваруп
Делхи ,  
15.08.2025 20:08
 (БТА)

От проектирането на реактивни двигатели за произведени в Индия изтребители, до създаването на местни социални мрежи – индийският премиер Нарендра Моди днес призова младежите и иноваторите в страната да отдадат своя талант за укрепването на Индия и нейната самостоятелност, предаде индийската новинарска агенция ПТИ.

Моди произнесе своята най-дълга досега реч по повод Деня на независимостта на Индия. Той заяви от трибуна пред крепостната стена на историческата крепост "Лал Кила" (Червения форт) в Делхи, че вярва в "силата на младите" и техните възможности.

Индийският премиер подчерта, че най-значимата основа за самоуважение за една нация е нейната самостоятелност.  

"Сто и четиресет милиона индийци работят с пълна сила, за да изпълнят плана за развитието на Индия до 2047 г., когато ще отбележим 100 години от независимостта си", каза Моди в 103-минутното си обръщение. "За да изпълни този план, Индия днес създава модерна екосистема във всеки сектор и именно модерната екосистема ще направи страната ни самостоятелна във всяка област", отбеляза той.

Моди призова младежите да впрегнат енергията си и да я използват за разработване на местни иновации.

"Днес, от крепостните стени на Червения форт, се обръщам към младите учени в моята страна, към талантливите ми младежи, към моите инженери и професионалисти, а също и към всяка служба на правителството с въпроса, дали реактивният двигател за нашите изтребители, произведени в Индия, трябва да бъде наш или не", продължи индийският премиер.

Тези думи на Моди са важни, понеже неотдавна високопоставен служител на индийската аерокосмическа и отбранителна компания "Хиндустан аеронаутикс лимитед" (Hindustan Aeronautics Limited) обясни забавянето на поръчка на произвеждани в Индия леки бойни самолети "Теджас" (Tejas) с това, че американската отбранителна компания "Джи И Аероспейс" (GE Aerospace) не е спазила крайния срок за доставка на двигатели за тях.

"Постигаме нови успехи в областта на ваксините, но дали не трябва да вложим повече енергия в научноизследователска и развойна дейност, да имаме собствени патенти и да разработваме най-евтините и най-ефективните нови лекарства за благото на човечеството", попита още Моди.

Премиерът изрази гордост от факта, че в индийския космически сектор вече работят над 300 стартиращи предприятия, наели хиляди младежи.

Моди също така се обърна към младежите с призив да разработят нови индийски изкуствени торове.

Той отбеляза, че Индия няма и собствени платформи за социални мрежи. "Защо трябва да зависим от други, защо богатството на Индия трябва да се разпилява. Вярвам във вашите възможности", обърна се индийският премиер към младежите.

Моди обяви, че ще се формира "работна група за реформи от следващо поколение". Той каза, че предстоят облекчения на данъка върху добавената стойност за стоките, произведени в Индия. Освен това премиерът съобщи, че ще бъде даден старт на нова национална мисия за дълбоководни проучвания, които ще помогнат за енергийната независимост на Индия. Моди също така обеща, че до 2035 г. Индия ще разработи собствена система за противовъздушна отбрана, наречена "Сударшан чакра".

"Чрез "Сударшан чакра" ще напреднем и към разработването на система за целенасочени, прецизни действия, а оттам и към укрепването на сигурността на страната с оглед на променящите се методи за водене на война. Обещавам да продължа тази дейност с голяма ангажираност за сигурността на гражданите", заяви Моди.

"На първо място, цялата тази модерна система, съответните изследвания, разработки и производство трябва да се извършват в нашата страна, трябва да се осъществяват с таланта на младежите на нашата страна, трябва да се правят от хората на нашата страна", заключи Моди. 

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПТИ)

/НС/

Към 20:15 на 15.08.2025 Новините от днес

