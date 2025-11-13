Камарата на представителите в Конгреса на САЩ придвижи с процедурно гласуване проектозакона за край на бюджетната парализа, предаде Ройтерс.

Долната камара на американския парламент, която е контролирана от републиканците, придвижи с 213 на 209 гласа проектозаканодателството, което ще сложи край на най-дългата пауза в работата на правителството. По-късно Камарата на представителите ще гласува законопроектът да бъде предаден за подпис на президента Доналд Тръмп.

В понеделник Сенатът на САЩ (горната камара на Конгреса) одобри проектозакона с 60 на 40 гласа, след като седем сенатори от Демократическата партия и един независим сенатор се присъединиха в гласуването към републиканците.