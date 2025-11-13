Подробно търсене

Камарата на представителите в Конгреса на САЩ придвижи с процедурно гласуване проектозакона за край на бюджетната парализа

Иво Тасев
Председателят републиканец на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ Майк Джонсън. Снимка: АП/J. Scott Applewhite
Вашингтон,  
13.11.2025 01:33
 (БТА)

Камарата на представителите в Конгреса на САЩ придвижи с процедурно гласуване проектозакона за край на бюджетната парализа, предаде Ройтерс.

Долната камара на американския парламент, която е контролирана от републиканците, придвижи с 213 на 209 гласа проектозаканодателството, което ще сложи край на най-дългата пауза в работата на правителството. По-късно Камарата на представителите ще гласува законопроектът да бъде предаден за подпис на президента Доналд Тръмп.

В понеделник Сенатът на САЩ (горната камара на Конгреса) одобри проектозакона с 60 на 40 гласа, след като седем сенатори от Демократическата партия и един независим сенатор се присъединиха в гласуването към републиканците. 

/ИТ/

Свързани новини

12.11.2025 21:13

Говорителката на Белия дом заяви, че Тръмп се надява още тази вечер да обнародва закон, който да сложи край на бюджетната парализа в страната

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се надява още тази вечер да обнародва закон, който да сложи край на бюджетната парализа в страната, предадоха световните агенции. Левит заяви, че Тръмп ще се зарадва
11.11.2025 09:58

Основни параметри на сделката за възстановяване на дейността на правителствените агенции в САЩ

Сенатът на САЩ прие компромисна сделка за прекратяване на най-дългата парализа на правителствените агенции в историята на страната. Ройтерс обобщава основните параметри на сделката. Временно възстановяване на финансирането за
11.11.2025 09:17

Западни издания коментират разрива сред демократите в Сената, проправил пътя към край на бюджетната парализа в САЩ

Снощното приемане от американския Сенат на законопроекта за слагане на край на най-продължителната бюджетна парализа в историята на САЩ е основна тема в западни издания, според които вотът е показал разрива сред представителите на Демократическата партия в горната камара на парламента.
11.11.2025 02:43

Тръмп предупреди, че САЩ ще бъдат изправени пред "икономическа катастрофа", ако Върховният съд отмени въведените от него мита

Американският президент Доналд Тръмп предупреди днес, че САЩ ще бъдат изправени пред "икономическа катастрофа", ако Върховният съд отмени въведените от него мита по отношение на почти всички държави по света, преадде Ройтерс.

Към 02:19 на 13.11.2025 Новините от днес

