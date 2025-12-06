Царево празнува Никулден с ново име за централния си площад и 12 почетни граждани

На тържествена сесия на Общинския съвет в Царево, проведена по повод Никулден и празника на града, беше взето решение централният площад да бъде наречен "Стефан Данаилов“ в знак на признателност към приноса на обичания български актьор и дългогодишната му връзка с региона, съобщиха от общината.

На заседанието бяха удостоени и новите носители на званието "Почетен гражданин на Царево“ за 2024 година. Отличията получиха 12 личности с принос към развитието на местната общност в областите култура, образование, спорт и здравеопазване. Сред наградените са ръководители на културни институции, лекари, учители, спортни деятели и представители на изкуството.

Отличени бяха Станка Димова, Мария Чалъкова, д-р Петя Стоянова, д-р Румяна Георгиева, Тотка Димитрова, Нина Димитрова, Дико Киряков, Златка Баджева, Георги Костадинов, Елена Стоянова, Йорданка Христова и д-р Теодор Байкушев.

Днес Царево отбелязва Никулден с празнична програма. Денят започна с литургии в църквите "Св. Успение Богородично“ и "Св. Цар Борис-Михаил“ от последвани от традиционното раздаване на рибен курбан за здраве. В Общинския исторически музей беше открита изложбата "Вяра“ с детска работилничка "Чекръче“. На Рибарското пристанище "Мичурин“ започна Никулденският базар и кулинарният конкурс.