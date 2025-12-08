Подробно търсене

Иво Тасев
Европейски лидери обсъдиха "положителното развитие" по въпроса за използването на замразените руски авоари
Германският канцлер Фридрих Мерц, британският министър-председател Киър Стармър и президентите на Украйна - Володимир Зеленски, и на Франция Еманюел Макрон (от ляво надясно) в Лондон днес. Снимка: АП/Toby Melville
Лондон,  
08.12.2025 22:00
 (БТА)

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър и лидерите на Франция и Германия - президентът Еманюел Макрон и канцлерът Фридих Мерц - обсъдиха "положителното развитие" по въпроса за използването на замразените руски авоари в помощ на Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на "Даунинг стрийт" 10 от днес.

"Всички лидери са съгласни, че сегашният момент е критичен и че трябва да продължим да увеличаваме подкрепата за Украйна и икономическия натиск върху (руския президент Владимир) Путин, за да сложим край на тази варварска война", заяви говорител на Стармър.

"На фона на продължаващите дипломатически усилия, Европа трябва да стои до Украйна (...) Те (лидерите на Великобритания, Франция и Германия - бел. ред.) обсъдиха и положителното развитие по въпроса за използването на блокираните суверенни руски активи в помощ на възстановяването на Украйна", добави говорителят.

/ДИ/

08.12.2025 20:34

Срещата в Лондон спомогна за продължаването на съвместната работа върху американския план за Украйна, заяви Елисейският дворец

Срещата на френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон днес "позволи да се продължи съвместната работа върху американския план за Украйна, за да може той да бъде допълнен с европейски предложения в тясно сътрудничество с Киев", заяви канцеларията на френския президент, цитирана от Франс прес.
08.12.2025 18:29

Мерц изрази скептицизъм по отношение на някои подробности на американското предложение за мир в Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази скептицизъм относно някои подробности от американското предложение за мир в Украйна в началото на разговорите с украинския президент Володимир Зеленски, британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон в Лондон, предаде Франс прес.
08.12.2025 17:01

Стармър посрещна Зеленски, Мерц и Макрон в Лондон за преговори за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна днес в Лондон, за да обсъди с европейските си съюзници план за прекратяването на войната в Украйна, след като в края на миналата седмица в Маями се състоя нов кръг от преговори между САЩ и Украйна, предаде Франс прес.

Към 22:54 на 08.12.2025 Новините от днес

