МИНА: Черна гора е сред водещите световни дестинации

Туристическият филм на черногорската Национална туристическа организация „Разкрийте дивата си страна“ спечели престижното второ място на Световните награди за туристически филми - Фестивалът на фестивалите, проведен в Гимараеш, Португалия, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Фестивалът е последният етап от глобалната мрежа фестивали за туристически филми CIFFT и най-високото ниво на международна оценка за туристически филми.

В прессъобщение НТО отбеляза, че признанието на CIFFT поставя Черна гора сред петте най-добри туристически филма в категорията „Туристическа дестинация – страна“, веднага след Швейцария, което е най-голямото постижение на страната в тази област до момента.

Директорът на НТО Ана Трипкович Маркович каза, че това признание е от голямо значение за Черна гора.

„Нашият туристически филм „Разкрийте дивата си страна“ досега спечели рекорден брой награди на три континента. Най-значимата сред тях е второто място на престижния световен конкурс, проведен под патронажа на ООН по туризъм. От повече от четири хиляди туристически филма от 50 държави, Черна гора се класира сред първите пет заедно с дестинации като Швейцария, Швеция и Португалия - всички от които имат значително по-големи бюджети“, каза Трипкович Маркович.

Мрежата от фестивали за туристически филми CIFFT (Международният комитет на фестивалите за туристически филми) обединява най-престижните и влиятелни фестивали за туристически филми по целия свят и представлява единствената глобална система за класиране в тази област.

