Спектакълът „Пук“ - емблематично заглавие в историята на пловдивския куклен театър, се завръща на сцената

Спектакълът „Пук“ успяхме да реализираме, след като дълго време търсихме кой точно спектакъл искаме да поставим на сцената заедно с директора на Държавен куклен театър-Пловдив. И тогава се сетих за една много стара моя мечта, тъй като съм влюбен във Валери Петров и особено в този му текст, предложих го на директора и той присърце прегърна идеята. Това каза режисьорът Димитър Стефанов на пресконференция след предпремиерното представление тази вечер в Държавен куклен театър (ДКТ) – Пловдив.

„Още повече, че спектакълът за Държавен куклен театър – Пловдив е изключително тематичен, тъй като преди 42 години е била последната премиера на точно този текст, която е била феноменална – с опашки за билети, с един изключителен актьорски състав и режисиран от моя преподавател доц. Петър Пашов“, припомни Стефанов.

Той отбеляза, че за него е било голямо предизвикателство да се опита да бъде откровен, поставяйки този текст. Благодарение на великолепните актьори от състава на ДКТ – Пловдив успяват да направят този спектакъл, „който наистина третира едни изключително човешки проблеми“.

Режисьорът подчерта великолепната работа на екипа, както и на всички технически служби в театъра. „Това е един изключително голям проект с много декори, изключително много кукли, но в крайна сметка с общи усилия успяхме да са справим и се надявам, че дълги години ще можем да радваме зрителите с този спектакъл“, посочи той.

Сценограф и проектант на куклите е на Ясмин Манделли, кукломайстор е Петър Чекуров-Пешека, а композитор Милен Апостолов. В спектакъла участват актьорите: Андрей Иванов, Велизар Евтимов, Димитър Николов, Евдокия Енчева, Елин Стоянова, Ламбрети Колев, Любов Желева и Стайко Стайков.

„Пук“ е повече от заглавие – то е част от паметта на пловдивския куклен театър, посочват от екипа. Те разказват, че първата му сценична версия, създадена от легендарния Петър Пашов, и артистите, които са я изградили, оставят трайна следа в развитието на кукленото изкуство у нас.

„42 години по-късно един от неговите ученици се завръща към този текст и го поставя отново на нашата сцена – с респект към традицията и със смелостта на новия театрален език“, казват те и определят предстоящата на 10 декември премиера като „силен, символичен и наистина събитиен момент за театъра и за кукленото изкуство в Пловдив“.

По думите им спектакълът разказва с много хумор, музика и нежност за това как се пораства – без да загубиш детето в себе си. Историята за Лили, Хрили и Набръчкания човек е едновременно забавна морска приказка за деца и мъдро огледало за порасналите, които тайно още помнят своите летни ваканции, първите страхове, първите приятелства и онова крехко „пук“ в сърцето, след което вече не си съвсем същият, казват от кукленият театър.

Телефонната кабина до плажа се превръща в магическа врата към подводен свят, където едно малко момиченце на име Лили тръгва да търси вълшебно бисерче – онова, което прави сърцето добро. По пътя си тя среща страшния Хрили, лакомата медуза, хитрата мида, калкана, октопода, коралите и още чудати обитатели на дълбините. Всяка среща е изпитание, всеки „ужас“ – прозорец към смелостта, съчувствието и способността да различиш истинското добро от красивата измама. А най-голямото вълшебство се оказва не бисерчето, а приятелството между едно дете, „ужасна“ риба и набръчкан възрастен, който за малко отново си спомня какво е да вярваш, допълват от пловдивския театър.