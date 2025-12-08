Венсан Компани: "Мануел Нойер ще играе срещу Спортинг"

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното домакинство на Спортинг (Лисабон) в Шампионската лига.

„Искам да поговоря с Афонсо Дейвис отново след пресконференцията, но има вероятност утре да бъде в състава. Ако мачът е оспорван, което очаквам срещу Спортинг, тогава вероятно няма да получи игрово време. Но все пак вероятно ще получи шанс тази седмица. Всичко преди Коледа е бонус.

Ману Нойер ще играе утре. Но в лицето на Йонас Урбиг имаме един много добър млад германски вратар. Ману се представи много добре през този сезон, но въпреки това Йонас получи и ще получава своите шансове. Той се представи добре срещу Щутгарт. Всичко върви по план“, започна Компани.

Белгийският треньор говори и за наказанието на Луис Диас, както и за местата в топ 8:

„Лучо е играл във всички мачове, както за нас, така и за националния отбор. Той винаги пътува дълго до Южна Америка и обратно. Прекара дълго време в Англия, където никога не е имал почивка по Коледа. За него е логично да си вземе няколко дни и да прекара време със семейството си. Ще се върне в отлична психическа форма и ще продължи оттам, откъдето е спрял. Момчетата тренират почти всеки ден и имат и лични физиотерапевти.

Статистиките сочат, че може би пет победи и едно равенство ще бъдат достатъчни. Но не искам да мисля така. Утре играем у дома, а две от последните ни три срещи бяха пред нашата публика. С победа срещу Спортинг ще бъдем много близо до класиране в топ 8 и в момента нещата изглеждат много добре“.