Подробно търсене

Треньорът на Юнион Сен Жилоаз предупреди Марсилия, че отборът му няма да бъде „спаринг партньор“

Боян Денчев
Треньорът на Юнион Сен Жилоаз предупреди Марсилия, че отборът му няма да бъде „спаринг партньор“
Треньорът на Юнион Сен Жилоаз предупреди Марсилия, че отборът му няма да бъде „спаринг партньор“
снимка: АР, Francisco Seco
Брюксел,  
08.12.2025 22:18
 (БТА)

Старши треньорът на Юнион Сен Жилоаз – Дейвид Юбер предупреди Олимпик Марсилия, че отборът му няма да бъде „спаринг партньор“ в домакинството си от Шампионската лига. Съставът от Брюксел е на 25-то място с 6 точки, колкото имат и французите, но те са с по-добри допълнителни показатели и са 21-ви.

На пресконференция Юбер каза: „Не сме тук като зрители или спаринг партньори. Не сме тук, за да тренираме противниковия отбор, а за да покажем, че заслужаваме да бъдем тук. Платихме цената за неопитността си в първите няколко мача, защото сме в Шампионската лига и за да се учим, когато се изправяме срещу най-добрите отбори.

За почти целия отбор това е първото им участие в този турнир. Учим се, но не просто наблюдаваме или се възхищаваме. Вече взехме шест точки. Бяхме близо до нещо срещу Атлетико. Искаме да ставаме все по-конкурентоспособни след всеки мач и да се състезаваме с всеки отбор.

Те имат треньор с богат опит, много ясни идеи, изключителни играчи със светло бъдеще. Това е отбор, който има всичко, включително история. В този отбор има много възможности, но не е без недостатъци. Има си слабости“.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:55 на 08.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация