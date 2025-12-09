Най-висшия украински военен описа ситуацията в Покровск като трудна

Главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски заяви, че украинските военни държат райони в град Покровск от средата на ноември, но на някои военни части е било заповядано да се изтеглят от „непрактични позиции“ извън града през изминалата седмица, на които ротация не е можело вече да се извършва, предаде Ройтерс. Той каза, че ставало дума за позиции на 5-7 километра извън града.

"Продължаваме да държим северната част на града, приблизително до железопътната линия. В допълнение в западната част на Покровск ние прочистихме и контролираме около 54 квадратни километра“, заяви Сирски пред украински журналисти.

Той добави, че ситуацията в града е трудна, а руснаците са струпали 156 000 военни и използват мъглата и дъжда като прикритие.

Сирски добави, че украинските сили се намират пред някои от най-сериозните предизвикателства от началото на пълномащабната война, предаде Укринформ.

"Врагът засилва офанзивните дейности и нашият отговор трябва да бъде възможно най-ефективен. Безпилотните системи играят ключова роля в разубеждаването на руските окупатори днес, така че ние трябва да ускорим работата в тази област, за да запазим живота на украинските военни и да причиним максимални загуби на врага“, каза Сирски след среща, посветена на всеобхватната употреба на безпилотни апарати.

Според него в настоящия етап от войната дроновете унищожават около 60 процента от всички вражески цели.

Според Централната дирекция за безпилотни системи към Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, през ноември безпилотните въздушни системи са изпълнили над 304 000 мисии, а наземните роботизирани системи – близо 2000 мисии. Същевременно според командването на силите за безпилотни системи общо около 81 500 цели са били поразени или унищожени от дронове. Сирски отбеляза, че този показател е нараствал стабилно през последните шест месеца.

„След период на относително равенство, ние отново изпреварваме врага в използването на така наречените "дронове с поглед от първо лице", едно от основните средства за атака на бойното поле. В същото време развитието в тази област изисква още по-голяма координация, бързина при вземането на решения и последователност“, каза той.