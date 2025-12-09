Подробно търсене

Мерц предупреди за руска намеса в предстоящите избори в Армения

Валерия Динкова
Мерц предупреди за руска намеса в предстоящите избори в Армения
Мерц предупреди за руска намеса в предстоящите избори в Армения
Германският канцлер Фридрих Мерц посреща арменския премиер Никол Пашинян в Берлин, 9 декември 2025 г. Снимка: John MacDougall/Pool Photo via AP
Берлин,  
09.12.2025 21:50
 (БТА)

Германският канцлер Фридрих Мерц днес предупреди за руска намеса в предстоящите парламентарни избори в Армения на 7 юни следващата година и обвини Москва за „разпространяване на лъжи относно целите и ценностите на Европейския съюз“, предаде Франс прес.

През последните години Армения се отдръпна от традиционния си съюзник Русия, критикувайки я за липсата на подкрепа пред Азербайджан, когато през есента на 2023 г. азербайджанските сили си върнаха контрола върху населения предимно с етнически арменци азербайджански регион Карабах, който от три десетилетия беше под контрола на арменски сепаратисти.

„Атакуването на избори от врагове на демокрацията се превърна в смущаваща реалност. По-специално Русия се опитва да сплаши арменските гласоподаватели, карайки ги да се страхуват от твърде близки отношения със западните партньори“, каза Мерц на пресконференция в Берлин, дадена заедно с арменския премиер Никол Пашинян.

„Запознати сме с дезинформацията и саботажите с дронове. Русия се опитва да дестабилизира не само Европа, но също и Армения чрез хибридни действия“, добави Мерц, чиято страна е голям поддръжник на Украйна и редовно е цел на саботажи, зад които прозира сянката на Москва, отбеляза АФП.

Германският лидер призова Пашинян да направи така, че страната му да отбележи напредък към ЕС, като заяви, че „сега има историческа възможност за Армения да поеме по европейския път“.

През март арменският парламент гласува кавказката страна да подаде заявление за присъединяване към ЕС.

„Армения трябва да изпълни множество условия, за да се присъедини към ЕС, включително критериите от Копенхаген. Дали този път ще мине или не през споразумение за асоцииране, това е преди всичко решение на самата страна, на Армения“, добави Мерц, който обеща да засили сътрудничеството между двете държави.

През август Армения и Азербайджан се ангажираха „окончателно да прекратят“ териториалния спор, съществуващ между двете страни от десетилетия, съобщи американският президент Доналд Тръмп, който прие лидерите на двете държави във Вашингтон.

/ГГ/

Свързани новини

09.12.2025 10:50

АРМЕНПРЕС: Арменският премиер осъди насилието след предполагаемо нападение срещу бивш депутат и опозиционен активист

Арменският премиер Никол Пашинян осъди проявите на насилие след информация, че бивш депутат е бил нападнат посред бял ден пред търговски център в Ереван, съобщи арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.
05.12.2025 11:17

АРМЕНПРЕС: Армения и Франция обсъдиха отношенията между Ереван и Европейския съюз

Арменският външен министър Арарат Мирзоян се срещна във Виена с делегирания министър по европейските въпроси на Франция Бенжамен Адад, съобщи арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.
04.12.2025 15:25

АРМЕНПРЕС: Армения очаква ЕС да предостави конкретни инвестиционни програми в страната

Армения очаква ЕС да участва и да предостави конкретни инвестиционни програми в инициативата "Кръстопът на мира", включително и в "Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет", заяви арменският премиер Никол Пашинян, цитиран от арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.
03.12.2025 14:42

АРМЕНПРЕС: Арменският народ ще защити постигнатия мир по време на парламентарните избори през следващата година, заяви арменският премиер

Арменският народ ще защити постигнатия мир по време на парламентарните избори през следващата година, заяви арменският премиер Никол Пашинян, цитиран от арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.
02.12.2025 14:39

АРМЕНПРЕС: ЕС подкрепя усилията на Армения за нормализиране на отношенията ѝ с Азербайджан

Европейският съюз подкрепя усилията на Армения за нормализиране на отношенията ѝ с Азербайджан, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, съобщи арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:56 на 09.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация