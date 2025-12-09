Мерц предупреди за руска намеса в предстоящите избори в Армения

Германският канцлер Фридрих Мерц днес предупреди за руска намеса в предстоящите парламентарни избори в Армения на 7 юни следващата година и обвини Москва за „разпространяване на лъжи относно целите и ценностите на Европейския съюз“, предаде Франс прес.

През последните години Армения се отдръпна от традиционния си съюзник Русия, критикувайки я за липсата на подкрепа пред Азербайджан, когато през есента на 2023 г. азербайджанските сили си върнаха контрола върху населения предимно с етнически арменци азербайджански регион Карабах, който от три десетилетия беше под контрола на арменски сепаратисти.

„Атакуването на избори от врагове на демокрацията се превърна в смущаваща реалност. По-специално Русия се опитва да сплаши арменските гласоподаватели, карайки ги да се страхуват от твърде близки отношения със западните партньори“, каза Мерц на пресконференция в Берлин, дадена заедно с арменския премиер Никол Пашинян.

„Запознати сме с дезинформацията и саботажите с дронове. Русия се опитва да дестабилизира не само Европа, но също и Армения чрез хибридни действия“, добави Мерц, чиято страна е голям поддръжник на Украйна и редовно е цел на саботажи, зад които прозира сянката на Москва, отбеляза АФП.

Германският лидер призова Пашинян да направи така, че страната му да отбележи напредък към ЕС, като заяви, че „сега има историческа възможност за Армения да поеме по европейския път“.

През март арменският парламент гласува кавказката страна да подаде заявление за присъединяване към ЕС.

„Армения трябва да изпълни множество условия, за да се присъедини към ЕС, включително критериите от Копенхаген. Дали този път ще мине или не през споразумение за асоцииране, това е преди всичко решение на самата страна, на Армения“, добави Мерц, който обеща да засили сътрудничеството между двете държави.

През август Армения и Азербайджан се ангажираха „окончателно да прекратят“ териториалния спор, съществуващ между двете страни от десетилетия, съобщи американският президент Доналд Тръмп, който прие лидерите на двете държави във Вашингтон.