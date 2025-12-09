АРМЕНПРЕС: Арменският премиер осъди насилието след предполагаемо нападение срещу бивш депутат и опозиционен активист

Арменският премиер Никол Пашинян осъди проявите на насилие след информация, че бивш депутат е бил нападнат посред бял ден пред търговски център в Ереван, съобщи арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

"Насилието няма място в Армения. Хората, които подстрекават към насилие или прибягват към него, трябва да бъдат идентифицирани и да понесат както политическа, така и правна отговорност", написа Пашинян в социалните мрежи.

Арменският премиер допълни, че е необходимо да съществуват ефективни механизми за разграничаване и оценяване на случаите на психологическо насилие. "Макар да са свързани с физическите нападения, те са отделна тема и не променят позицията ни относно недопустимостта на физическото насилие", посочи той.

Опозиционният активист Миран Акобян, бивш депутат от някогашната управляваща Републиканска партия, е бил нападнат вчера от маскирани хора пред търговския център "Далма Гардън Мол" в Ереван, съобщи адвокат Рубен Меликян. Акобян е хоспитализиран. Засега няма задържани и мотивите за нападението остават неясни.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АРМЕНПРЕС)