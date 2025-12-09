Йоан Уиса е готов да поеме сериозна роля в състава на Нюкасъл, заяви мениджърът на "черно-белите" Еди Хау

Нападателят Йоан Уиса е готов да има по-сериозна роля в състава на Нюкасъл, заяви мениджърът на английския отбор Еди Хау във вторник. Специалистът е категоричен, че Уиса може да бъде с основна заслуга за първото класиране на "черно-белите" за фазата на елиминациите в Шампионската лига.

Уиса, който отбеляза 20 гола за Брентфорд през миналия сезон, се завърна на терена след лечение на контузия в коляното, за да дебютира за Нюкасъл като резерва при победата във Висшата лига срещу Бърнли (2:1) миналата събота, превръщайки се в играч номер 1000, представящ клуба в мач от първенството.

"Той е готов да играе. Имахме ограничено време между мачовете, за да се възстанови, но в тези 20 минути той показа на какво е способен. Както и да се справим, целта е елиминационната фаза. Би било за предпочитане да продължим без плейофи, но отборите, срещу които трябва да се изправим, са в добра форма", коментира Хау.

Нюкасъл, който има девет точки от пет мача в Шампионската лига, е само на точка под първите осем, които ще се класират директно за елиминационната фаза. В сряда англичаните се изправят срещу Байер Леверкузен.

"Те е изключителен отбор, верен на своята идентичност. Това ще бъде труден мач. Всеки отбор, който печели срещу Манчестър Сити, изисква вашето внимание. Гледал съм ги в Бундеслигата, те са много силен отбор, с гъвкави системи, което ги прави трудни за преодоляване", каза още Еди Хау пред медиите.