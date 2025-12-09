Подробно търсене

Кемниц и баскетболният национал Йордан Минчев се наложиха над Паниониос след обрат в турнира Еврокъп

Кремена Младенова
Кемниц и баскетболният национал Йордан Минчев се наложиха над Паниониос след обрат в турнира Еврокъп
Кемниц и баскетболният национал Йордан Минчев се наложиха над Паниониос след обрат в турнира Еврокъп
снимка: Христо Касабов/БТА (архив)
Кемниц,  
09.12.2025 22:17
 (БТА)

Националът Йордан Минчев и германският му отбор Кемниц надиграха гръцкия Паниониос със 73:68 (20:18, 17:22, 16:24, 20:4) като домакини в мач от десетия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете. С четвъртата си победа от десет изиграни срещи в надпреварата Кемниц заема осма позиция, докато Панионис записа девето поражение.

Минчев не успя да се разпише в двубоя, като овладя 4 борби за 18 минути на терена.

Домакините изоставаха с 53:64 след 30 минути игра, но в последната четвърт реализираха 20 срещу само 4 точки за Панионис и стигнаха до впечатляващия обрат в края.

Първите шест тима от двете групи ще продължат напред в надпреварата, като първият и вторият се класират директно за четвъртфиналите, а останалите ще участват на осминафиналите.

Сега за тима на Кемниц предстои домакинство срещу Вюрцбург на 12 декември в среща от Бундеслигата, а на 16 декември Йордан Минчев и съотборниците му ще гостуват на литовския Литкабелис в турнира Еврокъп.

/КМ/

Свързани новини

07.12.2025 12:34

Трето поредно поражение за баскетболния национал Йордан Минчев и тима на Кемниц в Германия

Българският баскетболен национал Йордан Минчев и неговият клубен тим Кемниц допуснаха поражение при гостуването си на Телеком Бон с 82:86 след продължение в двубой от деветия кръг на Бундеслигата
04.12.2025 22:17

Националът Йордан Минчев и клубният му тим Кемниц допуснаха шеста загуба в баскетболния турнир Еврокъп

Националът Йордан Минчев и германският му отбор Кемниц допуснаха поражение от турския Тюрк Телеком с 63:87 (14:20, 24:25, 10:20, 15:22) като домакини в двубой от деветия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете
27.11.2025 21:22

Националният тим по баскетбол за мъже започна предварителните квалификации за Евробаскет 2029 с победа над Армения

Българският национален отбор по баскетбол за мъже се наложи над Армения с 98:88 (25:21, 26:20, 27:26, 20:21) като домакин в „Арена Ботевград“ в Ботевград в първия си мач от група В на предварителните квалификации за Европейското първенство

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:32 на 09.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация