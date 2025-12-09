Подробно търсене

Около 200 000 души са напуснали домовете си в източната част на Демократична Република Конго през последните дни заради ескалация на напрежението

Габриела Големанска
Доналд Тръмп и лидерите на Руанда и ДРКонго. Снимка: AP Photo/Evan Vucci
Ню Йорк,  
09.12.2025 22:12
 (БТА)

Около 200 000 души са напуснали домовете си в източната част на Демократична Република Конго през последните дни, съобщиха от ООН, предаде Ройтерс.

В изявление ООН казва, че най-малко 74 души са били убити, а 83 са били ранени в ескалиралите сблъсъци в района през последните дни. Повечето от жертвите са цивилни.

Местни власти и жители заявиха, че подкрепяната от Руанда групировка  М23 напредва към крайбрежния град Увира на границата с Бурунди и се сражава с войските на Демократична република Конго  и с местни групи.

Във Вашингтон САЩ и девет други членове на Международната контактна група за региона на Големите езера днес изразиха „дълбока загриженост“ относно подновяването на насилието, съобщи групата в съвместно изявление.

В нея се казва, че новата офанзива на бунтовниците от М23 „има дестабилизиращ потенциал за целия регион”, като се добавя, че нарастващото използване на атакуващи и самоубийствени дронове бележи значително ескалиране на сраженията и представлява сериозна заплаха за цивилните граждани.

Насилието последва седмицата, в която американският  президент Доналд Тръмп прие в Вашингтон президентите на Руанда и Демократична република Конго за церемония по подписване на пакт, потвърждаващ ангажиментите им за.

