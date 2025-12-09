Подробно търсене

Месечна карта за градския транспорт от едно евро за пенсионери и безплатно пътуване за всички учащи ще бъде предложено в Хасково през новата година

Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова
БТА, Хасково (9 декември) Нов ценови план за ползване на обществения транспорт от началото на следващата година, който включва абонаментна карта за едно евро за пенсионери и безплатно пътуване за всички учащи, ще предложи кметът на Хасково Станислав Дечев(на снимката). Снимка: Пресцентър - Община Хасково
Хасково,  
09.12.2025 21:44
 (БТА)

Да бъде въведена месечна карта за обществения транспорт на стойност 1 евро за пенсионери за всички градски линии и безплатно пътуване за учащи от началото на новата година ще предложи кметът на общината Станислав Дечев, съобщиха от пресслужбата на местната администрация.

В новия ценови план ще се запази стойността на билет в градския транспорт, която от 1 януари 2026 година ще бъде 50 евроцента. Абонаментната карта за всички линии остава на същата стойност както досега, и от 1 януари ще е 15 евро. Ще бъде въведена новата абонаментна карта „Стигни до работа“. Тя ще е месечна и по определен маршрут, на цена от 7,50 евро.

Картите за деца с увреждания и придружител, както и тези за военноинвалиди остават безплатни за всички линии. 

От пресцентъра на Общината уточниха, че предложенията са разработени съвместно с управата на общинското дружество „Тролейбусен транспорт“ и са част от политиката на Общината за подобряване условията на обществения транспорт, свързана със стимулиране на населението за по-масовото му използване, а също и със социална насоченост към младите хора и семействата с децата и са обвързани с усилията на местната администрация за чиста градска среда.

Оттам съобщиха още, че предстои да се разработи и през следващата година ще бъде въведено приложение за мобилни телефони за градския транспорт, ще бъдат обновени градските спирки, на които ще бъдат монтирани интерактивни информационни табели за проследяване движението на автобусите в реално време.

/РН/

