Франция е предоставила логистична подкрепа на Бенин, за да предотврати преврат, съобщи Елисейският дворец

Франция е предоставила разузнавателна и логистична подкрепа на Бенин, за да помогне за предотвратяването на опита за преврат в неделя в бившата френска колония, съобщиха във вторник представители на френското президентство, предаде Ройтерс.

Президентът на Бенин Патрис Талон заяви в неделя, че правителството и въоръжените сили на западноафриканската страна са предотвратили бунт на група войници, които са се опитали да го свалят от власт и обеща да ги накаже.

Френски официални лица заявиха, че са споделили разузнавателна информация и с Нигерия, която е изпратила изтребители и сухопътни войски в много по-малката си съседка по молба на Бенин.

Безредиците бяха най-новата заплаха за демократичното управление в региона, където през последните години военните взеха властта в съседните на Бенин - Нигер и Буркина Фасо, както и в Мали, Гвинея и миналия месец в Гвинея-Бисау.

"Франция оказа подкрепа в областта на разузнаването, наблюдението и логистиката на силите на Бенин“, заяви съветник на френския президент пред репортери." Тази подкрепа беше оказана като част от регионалните усилия на Икономическата общност на западноафриканските държави“, каза съветникът, визирайки регионалния блок.

Френските власти отказаха да дадат повече подробности. Френският президент Еманюел Макрон разговаря по телефона с президентите на Нигерия и Бенин през уикенда, съобщиха от кабинета му.

След като през последните години се оттегли от голяма част от бившата си сфера на влияние в Западна Африка след преврати в няколко държави, Франция се държи настрана, предпочитайки да работи в подкрепа на местните правителства, вместо да се намесва директно, както правеше през по-голямата част от постколониалните времена.