Главнокомандващият въоръжените сили на Пакистан призова Афганистан да избира между отношения с Исламабад или с пакистанските талибани

Новоназначеният главнокомандващ въоръжените сили на Пакистан призова правителството на талибаните в Афганистан да избере между поддържане на отношения с Исламабад или подкрепа на пакистанските талибани, въоръжена групировка, обвинявана за нарастването на смъртоносните атаки през последните години, съобщи Асошиейтед прес.

Генерал Асим Мунир направи това изявление в град Равалпинди, където прие почетен караул от трите рода войски, отбелязвайки началото на новото военно командване на Пакистан.

Пакистанските талибани, макар и отделна групировка, са тясно свързани с афганистанските талибани и са окуражени след превземането на Кабул от талибаните през 2021 г.

Засега няма коментар от Кабул по случая.

Отношенията между двете съседни страни се влошиха от октомври, когато сблъсъци по границата, продължили няколко дни, доведоха до смъртта на десетки войници, цивилни и бойци на талибаните и раниха стотици други. Насилието последва експлозиите на 9 октомври в Кабул, за които талибанските власти обвиниха Пакистан. Прекратяването на огъня с посредничеството на Катар до голяма степен се спазва от октомври, макар че Кабул и Исламабад не успяха да постигнат споразумение през ноември, въпреки провеждането на три кръга от преговори в Истанбул.

Мунир стана известен в началото на тази година, когато Пакистан заяви, че е отблъснал Индия в четиридневен конфликт. Двете страни, притежаващи ядрен арсенал, си размениха реципрочни удари през май, след като Индия предприе удари срещу бойци в Пакистан, обвинявайки ги в участие в клането на 26 туристи в контролирания от Индия Кашмир.

Конфронтацията се успокои едва след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Индия и Пакистан са се споразумели за „пълно и незабавно прекратяване на огъня“.

Мунир заяви, че операциите по време на конфликта са се превърнали в христоматиен пример за бъдеща война. Той също така връчи награди на военноморските и военновъздушните сили на Пакистан за ролята им в боевете.

Генералът заяви, че „Индия не бива да си прави илюзии“, предупреждавайки, че "следващият отговор на Пакистан ще бъде още по-бърз и по-суров“. Той допълни, че Пакистан е миролюбива страна, „но няма да допусне някой да изпитва неговата решимост по отношение на суверенитета, териториалната цялост, мира или стабилността“.

Пакистан и Индия имат дълга история на остри сблъсъци. Те са водили три войни за спорния хималайски регион Кашмир, след като през 1947 г. получават независимост от британското управление.