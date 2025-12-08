Подробно търсене

Главнокомандващият въоръжените сили на Пакистан призова Афганистан да избира между отношения с Исламабад или с пакистанските талибани

Александър Евстатиев
Къща в Афганистан, разрушена, според талибаните, от пакистанска атака с дрон. Снимка: АП/Saifullah Zahir
Исламабад,  
08.12.2025 21:09
 (БТА)

Новоназначеният главнокомандващ въоръжените сили на Пакистан призова правителството на талибаните в Афганистан да избере между поддържане на отношения с Исламабад или подкрепа на пакистанските талибани, въоръжена групировка, обвинявана за нарастването на смъртоносните атаки през последните години, съобщи Асошиейтед прес.

Генерал Асим Мунир направи това изявление в град Равалпинди, където прие почетен караул от трите рода войски, отбелязвайки началото на новото военно командване на Пакистан.

Пакистанските талибани, макар и отделна групировка, са тясно свързани с афганистанските талибани и са окуражени след превземането на Кабул от талибаните през 2021 г.

Засега няма коментар от Кабул по случая.

Отношенията между двете съседни страни се влошиха от октомври, когато сблъсъци по границата, продължили няколко дни, доведоха до смъртта на десетки войници, цивилни и бойци на талибаните и раниха стотици други. Насилието последва експлозиите на 9 октомври в Кабул, за които талибанските власти обвиниха Пакистан. Прекратяването на огъня с посредничеството на Катар до голяма степен се спазва от октомври, макар че Кабул и Исламабад не успяха да постигнат споразумение през ноември, въпреки провеждането на три кръга от преговори в Истанбул.

Мунир стана известен в началото на тази година, когато Пакистан заяви, че е отблъснал Индия в четиридневен конфликт. Двете страни, притежаващи ядрен арсенал, си размениха реципрочни удари през май, след като Индия предприе удари срещу бойци в Пакистан, обвинявайки ги в участие в клането на 26 туристи в контролирания от Индия Кашмир.

Конфронтацията се успокои едва след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Индия и Пакистан са се споразумели за „пълно и незабавно прекратяване на огъня“.

Мунир заяви, че операциите по време на конфликта са се превърнали в христоматиен пример за бъдеща война. Той също така връчи награди на военноморските и военновъздушните сили на Пакистан за ролята им в боевете.

Генералът заяви, че „Индия не бива да си прави илюзии“, предупреждавайки, че "следващият отговор на Пакистан ще бъде още по-бърз и по-суров“. Той допълни, че Пакистан е миролюбива страна, „но няма да допусне някой да изпитва неговата решимост по отношение на суверенитета, териториалната цялост, мира или стабилността“.

Пакистан и Индия имат дълга история на остри сблъсъци. Те са водили три войни за спорния хималайски регион Кашмир, след като през 1947 г. получават независимост от британското управление.

/ДИ/

Свързани новини

05.12.2025 22:52

Опасения за жертви след сблъсъци между пакистански войски и афганистански талибани на границата

Днес избухнаха тежки престрелки между пакистански и афганистански гранични сили, съобщиха официални представители в Исламабад и Кабул, около два месеца след като десетки хора загинаха в най-тежките трансгранични сблъсъци от десетилетия насам, съобщи ДПА.
25.11.2025 13:34

Талибаните обещаха да отговорят на пакистанските въздушни удари през нощта, при които загинаха най-малко 10 цивилни

Афганистан осъди пакистанските бомбардировки тази нощ, при които според официални представители на талибаните са били убити най-малко 10 души, предимно деца, и предупреди, че ще даде "необходимият отговор" на това, което нарече нарушение на териториалната си цялост, предаде ДПА.
25.11.2025 06:50

Девет деца бяха убити при пакистанска атака в афганистанска провинция, заявиха талибаните

Най-малко девет деца и една жена бяха убити, след като пакистански сили бомбардираха дома на местен жител в афганистанската провинция Хост, заяви днес говорителят на афганистанските талибани Забиула Муджахид, цитиран от Ройтерс.
24.11.2025 06:30

Най-малко трима загинали при самоубийствено бомбено нападение в Пакистан

Най-малко трима души са загинали при самоубийствено бомбено нападение срещу щабквартира на силите за сигурност в северозападния пакистански град Пешавар, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.
20.11.2025 10:17

Пакистанската армия съобщи за 23 убити бунтовници при военни операции по границата с Афганистан

Двадесет и трима бунтовници са убити при две военни операции по границата с Афганистан, съобщи днес пакистанската армия, цитирана от Франс прес седмица след като 12 души бяха убити при самоубийствен атентат в Исламабад.„На 19 ноември бяха убити 23 бунтовници“, съобщи армията.
18.11.2025 11:36

Пакистанските сили за сигурност убиха 15 екстремисти при операции срещу техни убежища в близост с Афганистан

Пакистанските сили за сигурност, действайки въз основа на разузнавателна информация, нанесоха удари по две скривалища на бунтовници в северозападната част на страната, близо до границата с Афганистан, и убиха 15 бунтовници, предаде Асошиейтед прес,
13.11.2025 19:03

Исламабад обвини „афганистански граждани“ за две смъртоносни атаки в Пакистан

Пакистан днес обвини „афганистански граждани“ за две смъртоносни атаки, извършени на негова територия тази седмица, включително самоубийствен атентат в столицата, на фона на подновено напрежение с Кабул, предаде Франс прес. В понеделник при
11.11.2025 15:16

Пакистанските талибани поеха отговорност за самоубийствения атентат в Исламабад

Пакистанските талибани поеха отговорност за днешния самоубийствен атентат в Исламабад, при който бяха убити най-малко 12 души и 27 бяха ранени, предаде Франс прес. "Днес един от нашите членове атакува съд в Исламабад", заяви ислямистката
11.11.2025 12:18

Най-малко 12 души бяха убити при взрив на кола бомба пред съд в Исламабад, съобщиха пакистански медии

Най-малко 12 души бяха убити, след като кола бомба експлодира пред окръжния съд в пакистанската столица Исламабад, предадоха световните агенции, като се позоваха на пакистански държавни медии.  Според пакистанската национална телевизия жертвите са
30.10.2025 10:58

Афганистан и Пакистан се съгласиха да подновят преговорите си в Истанбул, съобщиха официални представители на двете страни

Афганистан и Пакистан ще подновят преговорите си в Истанбул за постигане на дългосрочно примирие, ден след като Исламабад обяви, че преговорите са приключили с неуспех, предаде Ройтерс, като се позоваха на официални представители на двете страни.

Към 22:54 на 08.12.2025 Новините от днес

