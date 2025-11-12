България осъжда тероризма във всичките му форми, казаха от външното министерство за атентата в Исламабад

site.btaБългария осъжда тероризма във всичките му форми, казаха от външното министерство за атентата в Исламабад
България осъжда тероризма във всичките му форми, казват от Министерството на външните работи (МВнР) в публикация в социалната мрежа „Екс“ по повод вчерашния атентат в Исламабад.
България е потресена от вчерашния смъртоносен терористичен атентат в Исламабад. Нашите мисли са с опечалените семейства, като пожелаваме бързо възстановяване на всички ранени, допълват от МВнР.
Вчера най-малко 12 души бяха убити, след като кола бомба експлодира пред окръжния съд в пакистанската столица Исламабад, предадоха световните агенции, като се позоваха на пакистански държавни медии. Пакистанските талибани поеха отговорност за атентата. Според очевидци атентаторът самоубиец е чакал пред сградата на съда, преди да задейства взривното си устройство, близо до полицейска кола.
Appalled and saddened by the deadly terrorist attack in Islamabad yesterday. Bulgaria condemns terrorism in all its forms. Our thoughts are with the mourning families as we extend wishes for fast recovery of all those injured. @ForeignOfficePk— MFA Bulgaria (@MFABulgaria) November 12, 2025
/РИ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина