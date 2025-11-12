Подробно търсене

България осъжда тероризма във всичките му форми, казаха от външното министерство за атентата в Исламабад

Петра Куртева
Снимка: Никола Узунов/БТА, архив
София,  
12.11.2025 20:59
 (БТА)

България осъжда тероризма във всичките му форми, казват от Министерството на външните работи (МВнР) в публикация в социалната мрежа „Екс“ по повод вчерашния атентат в Исламабад.

България е потресена от вчерашния смъртоносен терористичен атентат в Исламабад. Нашите мисли са с опечалените семейства, като пожелаваме бързо възстановяване на всички ранени, допълват от МВнР.

Вчера най-малко 12 души бяха убити, след като кола бомба експлодира пред окръжния съд в пакистанската столица Исламабад, предадоха световните агенции, като се позоваха на пакистански държавни медии. Пакистанските талибани поеха отговорност за атентата. Според очевидци атентаторът самоубиец е чакал пред сградата на съда, преди да задейства взривното си устройство, близо до полицейска кола.

 

/РИ/

