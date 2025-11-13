Подробно търсене

Исламабад обвини „афганистански граждани“ за две смъртоносни атаки в Пакистан

Валерия Динкова
Мястото на самоубийствения атентат в Исламабад, 12 ноември 2025 г. Снимка: AP Photo/Anjum Naveed
Исламабад,  
13.11.2025 19:03
 (БТА)

Пакистан днес обвини „афганистански граждани“ за две смъртоносни атаки, извършени на негова територия тази седмица, включително самоубийствен атентат в столицата, на фона на подновено напрежение с Кабул, предаде Франс прес.

В понеделник при нападение срещу военно училище в северозападната част на страната бяха убити трима души, а на следващия ден при самоубийствен атентат, насочен срещу полицейски автомобил, паркиран пред едно от съдилищата в Исламабад, бяха убити 12 души, а 27 други – ранени.

„Открихме отговорните за този самоубийствен атентат и атентаторът самоубиец е от Афганистан“, каза пакистанският министър на вътрешните работи Мохсин Накви по време на заседание на Сената, без да предостави повече подробности.

„Правителството сега ще реши как да отговори“, добави министърът в отговор на въпрос за потенциални ответни мерки срещу Афганистан.

Отговорност за атаката в Исламабад – първата в пакистанската столица от три години – пое групировката „Пакистански талибани“, която изповядва същата идеология като талибаните в Кабул.

Групировката се зарече, че ще продължи да извършва нови нападения, докато в цялата страна бъде приложена строга версия на ислямския закон.

Правителството на талибаните в Афганистан във вторник изрази „дълбоко съжаление“ и осъди самоубийствения атентат и нападението срещу военното училище, извършено предишния ден.

/ГГ/

