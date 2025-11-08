АФП: За 10 години джихадистката заплаха се трансформира, но продължава упорито да присъства

Двете най-големи световни джихадистки организации „Ал Каида“ и „Ислямска държава“ напълно промениха облика си 10 години след атентатите в Париж, но дори лишени от светилище, от което да действат, както беше за ИД зоната по ирако-сирийската граница, те си остават много активни и нанасят убийствени удари в много точки на планетата.

През 2015 г. двете организации имаха своите знакови лидери Абу Бакр ал Багдади начело на ИД и Айман аз Зауахири начело на „Ал Каида“. Те имаха силно централно ръководство и можеха да обучат и изпратят в Европа отряди от терористи, които да извършват атаки.

Днес командната структура на двете организации е значително отслабена, лидерите на двете терористични организации са малко известни и вероятно са и малко въвлечени в прякото управление на терористичната заплаха, обобщава източник от френските служби за сигурност.

Виждаме преконфигурация на джихадисткото движение, като има някои фронтове на действия, по които неговите разклонения си остават особено активни“, казва за Франс прес Марк Екер от Френския институт за международни изследвания. Екер е съавтор на книгата „Двадесетгодишната война, джихадизмът и контратероризмът през 21 век“.

Тези групи са далеч от западния свят. Те действат много в Африка, Близкия изток или Азия“, казва Александър Род от изследователския център към Френската национална жандармерия и преподавател в английския университет в Ковънтри.

Но въпреки това заплахата на Запад си остава силна, където атаките, породени от джихадистка пропаганда и джихадистко онлайн съдържание, си остават многобройни. И най-висшата стратегическа цел, както от страна на ИД, така и на „Ал Каида“ не се е променила – установяване на глобален халифат, припомня Екер.

Африкански епицентър

Голяма част от смъртоносните действия на тези групировки се разиграват в Африка, обобщава източникът от френските служби за сигурност. Броят на предполагаемите джихадисти от ИД в Сирия се оценява на между 1000 и 1500, което е доста под броя на членовете на ИД в Западна Африка, в района на езерото Чад или в Нигерия (6000 до 7000 души) или в Сахел (2500 души).

В Сахел Групата за подкрепа на исляма и на мюсюлманите (ГПИМ), която е свързана с „Ал Каида“, е в процес на експанзия и заплашва сега оцеляването на няколко режима в региона, сред които и малийската хунта.

"Хората се страхуват все повече, че падането на Мали в ръцете на джихадистите ще предизвика ефекта на доминото за други правителства в региона, по-специално в Буркина Фасо и/или в Нигер. Хората се страхуват също, че тази динамика ще тласне джихадистите през цяла Западна Африка към крайбрежието“, казва американският аналитичен център „Суфан“.

ГПИМ достигна ниво на оперативен капацитет, който й позволява да извършва сложни операции, в които съчетава удари с дронове, взривни устройства и голям брой бойци“, се казваше през юли в доклад на ООН, в който се подчертаваше желанието на групировката да се позиционира като местен политически играч.

Но досега нито ГПИМ, нито местното крило на ИД - „Ислямска държава в големия регион Сахара“ не са успели да разширят полето си на действие извън техните зони.

На останалата част от континента групировката „Ислямска държава в Западна Африка“ е едно много активно подразделение и в Африканския рог силен играч си остава движението „Шабаб“, свързано с „Ал Каида“, обобщава Екер.

Сирия

Сирия беше утробата, от която се пръкнаха терористичните актове на 13 ноември 2015 г. По онова време зоната на ИД по сирийско-иракската граница привличаше много хора, като там имаше между 40 000 и 50 000 чужденци, казва Марк Екер.

Днес ИД е оцеляла в определен брой зони, но няма вече способността за подобно разгръщане“, допълва Александър Род.

"С падането на режима на Башар Асад, свободата на движение на джихадистите нарасна“, подчертава френският източник от службите за сигурност. „И ИД се възползва от това, излезе от пустинния си бастион в Бадия и се установи наново в северозапада и в Дамаск, като продължава с целта си да дестабилизира властта“, допълва той

„Ислямска държава в Хорасан“ и азиатският риск

„Ислямска държава в Хорасан“, присъстваща основно в Афганистан и в Пакистан, е най-активното разклонение на ИД, което извърши терористичния акт в концертната зала „Крокус сити хол“ в Москва през март 2024 г., припомня Род. Тя извърши през януари на същата година терористичен акт и в Иран, допълва експертът. Организацията успява да набере членове сред диаспорите, казва Род.

Но въпреки това тя бележи отстъпление. „Нейната способност да вреди е намаляла значително“, казва източникът от службите за сигурност. „Талибаните водят ожесточена и ефикасна война с бойците й, а от друга страна действията срещу развъдника й на рускоговорящи бойци в Сирия имаше ефект“, добавя той.

Европа е тихо атакувана

Заплахата в Европа смени естеството си. През 2024 г. Франция е осуетила девет джихадистки атаки, казва Марк Екер. Пет са били извършени от юли 2024 г. насам. В тях имаше обаче малко убити, но при малка промяна в начина на действие, тези атентати биха станали по-убийствени, добавя експертът.

„Преминахме от така наречената прогнозна заплаха към заплаха, която днес е типично ендогенна, тоест произхождаща отвътре“, обяснява пред Франс прес френският прокурор по антитероризъм Оливие Кристен, като споменава по-специално „лица, които се намират на френска територия, никога не са я напускали и не поддържат непременно преки връзки с терористични организации, но се вдъхновяват от тях“.

Често пъти става дума за "процес на изключително бърза саморадикализация чрез интернет и социалните мрежи“, според източникът от службите за сигурност. Но продължават да съществуват също и заплахи, дистанционно направлявани от джихадистките зони, посредством членове на диаспорите в западните страни.

Превод от френски: Габриела Големанска