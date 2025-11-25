Девет деца бяха убити при пакистанска атака в афганистанска провинция, заявиха талибаните

Най-малко девет деца и една жена бяха убити, след като пакистански сили бомбардираха дома на местен жител в афганистанската провинция Хост, заяви днес говорителят на афганистанските талибани Забиула Муджахид, цитиран от Ройтерс.

Муджахид каза, че Пакистан е извършил нападения и в провинциите Кунар и Пактика, при които са били ранени четирима цивилни.

„Снощи в 12 часа в район Гербзво в провинция Хост пакистанските окупационни сили бомбардираха дома на местния жител Вилаят Хан, като убиха 9 деца (5 момчета и 4 момичета) и една жена и разрушиха дома им“, написа Муджахид в публикация в „Екс“, придружена от снимки на убитите.

Пакистанската армия и министерството на външните работи към момента не отговорили на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.

Нападенията идват ден след като два самоубийствени атентата причиниха смъртта на трима служители на паравоенните сили в Пешавар, Пакистан.

Пакистанската и афганистанската армия влязоха в сблъсъци през октомври, при които бяха убити десетки в най-тежките сражения, откакто талибаните се върнаха на власт в Афганистан през 2021 година.

Двете страни подписаха споразумение за прекратяване на огъня в Доха през октомври, но мирните преговори в Турция се провалиха и не бе постигнато дългосрочно споразумение поради липса на съгласие относно враждебно настроени към Пакистан военни групировки, които действат от територията на Афганистан.